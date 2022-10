Tambay, Champion ETCR : "Plus facile de piloter une GT3"

Charger le lecteur audio

Adrien Tambay peut désormais se considérer comme un Champion du monde. Le pilote tricolore a été couronné premier champion désigné par la FIA du championnat ETCR de voitures de tourisme électriques, au sein de la structure CUPRA EKS. Le Français, fort de son expérience en DTM, est arrivé dans le nouveau championnat 100% électrique sans savoir à quoi s'attendre, mais avec la conviction qu'il pouvait réussir.

"Je savais que je réussirais, car j'ai toujours été convaincu que je pouvais remporter le titre, d'autant plus que c'est un championnat où il faut s'adapter rapidement. J'ai beaucoup appris de mes coéquipiers, et nous avons pu transposer toutes leurs connaissances sur la piste", a-t-il déclaré, dans une interview exclusive accordée à Autosport.

Tambay s'est dit "très fier de ce titre", d'autant plus qu'il s'agissait de sa première saison dans la discipline. "Je suis très reconnaissant envers CUPRA pour cette opportunité et pour avoir pensé à moi. Ce fut une année fantastique, et je me suis senti comme chez moi dans l'équipe."

Mais ça n'a pas été un titre facile, et il a dû se battre jusqu'au tout dernier moment. "Pour être honnête, nous nous sommes battus pour le titre avec tous les pilotes jusqu'à la dernière course", a-t-il admis. "[Maxime] Martin et [Mikel] Azcona étaient là jusqu'au bout, donc j'ai lutté contre tout le monde."

Tambay a souligné que la chose la plus importante avait été de se battre contre lui-même. "La CUPRA fonctionnait très bien, donc je savais que je serais mon principal adversaire. J'étais sur le podium régulièrement toute la saison. Se battre contre ses coéquipiers était une bonne chose, car je savais que le titre resterait chez CUPRA. J'ai partagé de nombreux moments de ma carrière avec Mattias [Ekström], avec Audi en DTM, et je peux dire que c'est mon ami, donc la compétition entre nous était très saine. Et je peux dire la même chose de Tom [Blomqvist] et de Jordi [Gené]."

Il a également eu l'occasion de partager la piste avec deux des plus grands noms du tourisme mondial : les susmentionnés Azcona et Gené. "J'ai rencontré Jordi cette année, et je peux dire que c'est mon ami", a déclaré Tambay. "C'est un type formidable, et un sacré exemple de vétéran et de dévouement au sport. Il est encore très rapide, et c'est un excellent coéquipier. J'avais l'habitude de le regarder courir quand j'étais enfant, donc je peux dire que je suis un peu un de ses fans et c'était spécial de partager une piste avec lui."

"Avec Azcona, nous ne nous sommes pas beaucoup croisés, car il est passé chez Hyundai cette année", a-t-il ajouté. "Pendant le week-end, nous sommes tous dans notre bulle, mais chaque fois que nous nous sommes retrouvés en piste, nous avons toujours été très respectueux. C'est un gars très rapide, l'un des meilleurs en voitures de tourisme, et être capable de le battre est très spécial. Chez CUPRA, ils étaient déçus après son départ, et réaliser ce qu'il n'a pas pu faire, c'était génial. J'espère apprendre à mieux le connaître l'année prochaine et avoir plus de batailles en piste."

Interrogé sur le format particulier de cette compétition électrique, le pilote français s'est montré tout à fait enthousiaste. "Honnêtement, j'aime assez avoir plus d'occasions de courir sans avoir à penser au reste du week-end. On part à fond dès le premier tour, donc il faut être prêt dès qu'on monte dans la voiture. Cela demande également beaucoup d'improvisation, et c'est quelque chose que j'aime aussi. Je pense que ce format permet aux pilotes de faire ressortir leur véritable potentiel. Si vous gagnez ce championnat, vous avez un bon niveau."

Tambay a tenu à souligner ce dernier point, et n'a pas hésité à s'étendre sur le sujet. "C'est l'une des catégories que j'ai le plus appréciée, et je pense que c'est la voiture la plus difficile que j'ai jamais pilotée. Vous n'avez pas d'ABS, très peu d'antipatinage, beaucoup de poids, presque des pneus de route, près de 700 ch en qualifications, pas de frein moteur, pratiquement aucun appui", a-t-il expliqué.

"Faire un tour de qualifications avec ce type de voiture a été l'un des plus grands défis de ma carrière. Même les GT3 sont très faciles [à piloter] par rapport à ces voitures, et tous les pilotes qui les ont testées vous diront la même chose. C'est comme chevaucher un taureau enragé."

Bien qu'il y ait de l'excitation à l'intérieur de la voiture, de l'extérieur, ce championnat ne s'avère pas si captivant, et les audiences sont toujours faibles. "Je pense que la dernière course de l'année est l'exemple à suivre", a-t-il commenté, faisant référence au partage de la piste avec d'autres championnats.

"Si les courses sont diffusées régulièrement à la télévision, c'est également important, et s'il y avait un ou deux constructeurs de plus, nous serions au niveau de la Formule E. Il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas. En termes de spectacle, c'est un championnat impressionnant", a-t-il souligné.

En 2023, cela pourrait changer, avec l'arrivée de nouvelles marques. "C'est encore une nouvelle catégorie, donc toutes les marques feront de leur mieux cet hiver pour s'améliorer. C'est la même chose pour CUPRA, Hyundai, Romeo ou les nouvelles marques qui arrivent", a déclaré Tambay, qui a déjà pour objectif de conserver le titre.

"Nous devons donner le maximum si nous voulons continuer au même niveau. Cette année, chez CUPRA, nous avions un super package, et honnêtement, je ne sais pas ce que sera le package de l'année prochaine. Cet hiver, ils devront travailler à fond, et je suis impatient de reprendre la piste l'année prochaine pour pouvoir continuer à progresser."

Au sujet de sa récente paternité et de la possibilité que sa fille reprenne le flambeau dans le sport automobile, Tambay a clairement indiqué que "ce sera tout ce qu'elle voudra". "J'adorerais qu'elle veuille essayer, mais c'est un monde très compliqué, et je ne serai certainement pas le père le plus détendu si elle décide finalement de courir. Ce sera à elle de décider ce qu'elle veut faire. Je continuerai à l'aimer, qu'elle soit avocate, danseuse, pilote... Le temps nous le dira", a-t-il conclu.