Les 24 Heures Motos 2021 reportées

Ce ne sera pas ce mois-ci que débutera le Championnat de monde FIM EWC 2021. Le circuit Bugatti devait initialement accueillir les bolides lors du troisième week-end d'avril, dans le cadre des 24 Heures Motos. Mais après concertation avec les équipes médicales et en accord avec les autorités locales, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), organisateur de la course, la Fédération Internationale de Motocyclisme, la Fédération Française de Motocyclisme et Eurosport Events, promoteur du Championnat du monde, ont opté pour le report de l'épreuve.

En raison de la crise du COVID-19 et de la surcharge dans de nombreux hôpitaux du territoire, la capacité hospitalière de la ville du Mans et de la région de la Sarthe ne permet pas d'assurer la sécurité des pilotes et des équipes durant le week-end de course.

Dès à présent, les organisateurs, les fédérations sportives et les promoteurs travaillent ensemble dans le but de trouver une date alternative pour la tenue des 24 Heures Motos en 2021. Un communiqué de presse publié par le championnat précise que de plus amples informations seront données "dans les dix prochains jours".

"Annuler les 24 Heures Motos est une décision particulièrement difficile", regrette Pierre Fillon, président de l'ACO. "Malheureusement, le contexte sanitaire actuel ne permet pas de garantir nos standards en matière d'organisation. J'ai une pensée particulière pour l'ensemble du personnel médical, particulièrement sollicité depuis plus d'un an désormais. Nous travaillons sans relâche pour trouver une date de repli à cette 44e édition."

"La sécurité des pilotes n'est pas un paramètre négociable et la tension hospitalière actuelle et sur les prochaines semaines ne permet pas la tenue des 24 Heures Motos", poursuit François Ribeiro, à la tête d'Eurosport Events. "Dès aujourd'hui, nous travaillons avec l'ACO pour trouver une date de report pour assurer l'organisation du Championnat du Monde FIM EWC au Mans. Toutes nos forces sont sur cet objectif."

partages