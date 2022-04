Louis Rossi annonce sa retraite sportive

Charger le lecteur audio

Louis Rossi met fin à sa carrière. Le vainqueur du GP de France Moto3 2012, ensuite passé par le Moto2 et le Championnat du monde d'Endurance, a décidé de définitivement arrêter la compétition à l'âge de 32 ans, après avoir consacré plus de la moitié de sa vie à la moto.

"Après 17 ans de bons et loyaux services, je range le cuir au placard !" a annoncé le Manceau sur sa page Facebook. "Vous vous imaginez que c'est avec beaucoup d'émotions que je prends cette décision... Tellement de souvenirs refont surface, des podiums, des courses incroyables, des rencontres, des voyages, des larmes parfois et cette victoire au Mans en 2012..."

"Je tiens à remercier tous ceux qui de près ou de loin m'ont accompagné, soutenu, ou ont partagé un peu ou beaucoup de cette vie de compétition moto avec moi. "

Rossi ne veut plus prendre de risques

Louis Rossi était présent aux 24 Heures du Mans Motos ce week-end, en qualité de pilote de réserve du team Moto Ain, qui faisait rouler Corentin Perolari, Claudio Corti et l'ancien pilote de MotoGP Bradley Smith. Ce dernier était sur la Yamaha au départ et après un mauvais envol, il a été violemment percuté par Christophe Seigneur.

Malgré des douleurs au dos, Smith ne souffre d'aucune blessure mais cet accident n'a fait que renforcer une conviction que le moment était venu d'arrêter chez Louis Rossi, lui même victime de deux grosses chutes ces derniers mois, en préambule du Bol d'Or sur le circuit Paul Ricard au mois de septembre et avant les 24 Heures du Mans en mars.

"J'ai compris que je n'étais plus prêt à vivre ça", a confié Rossi à Ouest-France, confirmant cette impression auprès de France Bleu Maine : "J'ai vécu des mois un peu difficiles et mon coéquipier m'a fait revivre ça", a expliqué le pilote sarthois. "Je crois que tout simplement il y a des risques que je ne suis plus prêt à assumer."

La reconversion de Louis Rossi est déjà trouvée puisqu'il occupe un rôle de consultant auprès de Canal+ depuis 2019, officiant en alternance avec Jules Danilo aux commentaires du Moto2 et du Moto3. Et comme son homonyme Valentino Rossi, avec qui il n'a aucun lien de parenté, il envisage maintenant une reconversion dans le sport automobile : "C'est aussi le début d'une nouvelle vie avec plus de roues et une combinaison plus légère... Qui sait."