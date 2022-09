Xavier Siméon annonce sa retraite

Charger le lecteur audio

Xavier Siméon, 33 ans, raccroche son casque. Titré en EWC lors des saisons 2019-2020 puis 2021 et vainqueur des deux dernières éditions des 24 Heures Motos avec Suzuki – qui va se désengager de la catégorie – l'ancien pilote du MotoGP a décidé de mettre fin à sa carrière, citant des raisons personnelles.

"Aujourd'hui, j'ai atteint le sommet de ma carrière avec un titre de Champion du monde d'Endurance", a expliqué Siméon dans un message publié sur les réseaux sociaux. "J'ai réalisé à quel point j'ai été chanceux de vivre ma passion pleinement, mais aujourd'hui, mon futur est ailleurs. J'ai accompli ce que je devais accomplir et, cet été, j'ai réalisé combien il me restait de choses à faire dans d'autres domaines. Il faut savoir tirer sa révérence au bon moment, et le mien est arrivé."

Titré en FIM Superstock 600 en 2006 puis en Superstock 1000 en 2009, le Belge a rejoint le Moto2 en 2010. Ses sept saisons dans la catégorie l'ont vu décrocher un succès, au Sachsenring en 2015, et un total de quatre podiums. Siméon a ensuite disputé une saison en MotoGP en 2018, avec un seul point à la clé sous les couleurs du team Avintia, avant de se tourner vers l'Endurance mais aussi le MotoE.

Siméon va rester impliqué dans le monde de la moto à travers un rôle de coach au sein de l'Académie belge de moto, où il suivra notamment Barry Baltus, actuellement engagé en Moto2. "Je souhaite désormais transmettre ma passion et toute mon expérience aux jeunes talents belges qui veulent percer", a précisé le natif de Bruxelles.

