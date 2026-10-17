Résumé de course

GTWCE Endurance Portimão

Verstappen gagne 15 places dans le sprint final à Portimão

Une pénalité de drive-through infligée à Chris Lulham a fait reculer la Mercedes n°3 de Verstappen Racing dans le classement, avant que Max Verstappen ne remonte de 15 places au cours des 45 dernières minutes.

Heiko Stritzke

Publié: 17 oct. 2026, 23:10

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Photo de : SRO/JEP SRO/JEP

Max Verstappen, Chris Lulham et Ben Barnicoat ont terminé neuvièmes de la finale de la saison du GT World Challenge Europe à Portimão. La voiture n°3 du Verstappen Racing a été pénalisée après que Lulham a provoqué le tête-à-queue de la Mercedes-AMG GT3 n°48 de Winward Racing, pilotée par Lucas Auer, Maro Engel et Luca Stolz – vainqueurs du championnat –, peu après un restart sous voiture de sécurité.

Après avoir écopé d'une pénalité de drive-through, Verstappen a entamé une remontée spectaculaire en fin de course, passant de la 24e à la 9e place au cours des 45 dernières minutes.

La course a bien commencé pour la Mercedes-AMG GT3 engagée par 2 Seas Motorsport. Après avoir souffert de problèmes de réglages lors des qualifications, la voiture s'est révélée nettement plus compétitive en configuration de course, avec un rythme bien plus proche de celui des leaders.

Barnicoat a rattrapé son retard dès le départ. À la suite d'un bref "Full Course Yellow" (FCY) 20 minutes après le départ, ce pilote régulier du championnat IMSA au volant d'une Lexus a dépassé l'Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo n°7 de Comtoyou Racing, pilotée par Mattia Drudi, Nicki Thiim et Ross Gunn, pour se hisser à la 10e place.

Il a ensuite gagné deux places supplémentaires lorsque Charles Weerts, au volant de la BMW M4 GT3 Evo n°32 du Team WRT, a provoqué le tête-à-queue de Lilou Wadoux dans la Ferrari 296 GT3 Evo n°50 d'AF Corse.

Barnicoat a immédiatement dépassé la Ferrari et a gagné une autre place lorsque Weerts s'est vu infliger une pénalité de passage par les stands pour cet incident, pour lequel le Belge s'est empressé de présenter ses excuses à son équipe par radio.

Barnicoat a rejoint les stands depuis la huitième place pour passer le relais à Lulham. Verstappen Racing a opté pour un premier relais long, mettant en œuvre une stratégie d'"overcut" qui s'est avérée payante.

Lulham a repris la course en septième position et a immédiatement dépassé la Ford Mustang GT3 Evo n°64 de HRT Ford Racing, pilotée par Thomas Drouet, grâce à une manœuvre spectaculaire par l'extérieur dans le virage 7.

Après s'être hissé à la sixième place, Lulham a enchaîné une série de tours rapides pour réduire l'écart avec le quintette de tête. Une voiture de sécurité, entrée en piste lorsque deux Porsche ont fini dans le gravier, a effacé l'écart restant.

Au restart, Lulham a tenté de gagner encore du terrain, mais une manœuvre dans le virage 8 sur Luca Stolz, au volant de la Winward "Mamba" n°48, s'est soldée par un contact, provoquant un tête-à-queue de la Mercedes Winward n°48, championne en titre.

Lulham a purgé la pénalité de drive-through qui en a résulté avant de céder le volant à Max Verstappen. Le quadruple champion du monde de Formule 1 a pris le volant à 45 minutes de la fin, revenant en piste en 24e position.

Avec la voiture reléguée à la 24e place, Verstappen s'est lancé dans une remontée spectaculaire. Une deuxième intervention de la voiture de sécurité — provoquée par l'arrêt simultané de la Lamborghini Temerario GT3 n°96 de Rutronik Racing, pilotée par Patric Niederhauser, Marco Mapelli et Luca Engstler, et par la sortie de piste de la BMW M4 GT3 Evo n°46 du Team WRT, pilotée par Neil Verhagen, Max Hesse et Valentino Rossi — a encore resserré le peloton.

Cet incident a marqué la fin décevante d'un week-end difficile pour la BMW WRT n°46 notamment pilotée par la légende du MotoGP, Valentino Rossi. Après s'être élancé en fond de grille en raison de l'annulation de son tour de qualification, le pilote a été contraint de s'arrêter aux stands dès la fin du premier tour de course et a terminé sa course dans le gravier.

Le restart a été donné avec Verstappen en 19e position et le Néerlandais a rapidement commencé à remonter le peloton. La résistance opposée par plusieurs pilotes non-Pro était limitée, ceux-ci donnant la priorité à leurs luttes respectives au sein de leur catégorie. À 17 minutes de la fin, Verstappen s'était hissé à la 15e place, juste derrière un peloton de voitures de la catégorie Pro.

Verstappen a ensuite dépassé six pilotes de la catégorie Pro en l'espace de 10 minutes pour remonter à la neuvième place. À un moment donné, il a profité des voitures en lutte devant lui pour dépasser trois pilotes de la catégorie Pro d'un seul coup.

Une fois ce groupe dépassé, l'écart avec les leaders était trop important pour qu'il puisse continuer à remonter. Verstappen a toutefois terminé son relais en ayant gagné 15 places en 45 minutes de course.

La victoire pour GetSpeed

Après plusieurs occasions manquées de peu, GetSpeed a enfin décroché sa toute première victoire au classement général du GT World Challenge Europe. Maximilian Gotz, Ralf Aron et Fabian Schiller ont mené la Mercedes-AMG GT3 n°17 à la victoire pour l'écurie dirigée par Adam Osieka.

L'AMG rouge et blanche a imposé son rythme tout au long de la course, l'emportant devant la Porsche 911 GT3 R (992) n°80 de Lionspeed GP, pilotée à tour de rôle par Ricardo Feller, Thomas Preining et Bastian Buus, ainsi que devant la Porsche n°2 de Boutsen VDS, pilotée par Morris Schuring, Dorian Boccolacci et Alessio Picariello.

La première partie de course a été dominée par les deux Porsche de tête, Preining défendant la deuxième place sous la forte pression de Gotz. À l'issue de la première série d'arrêts aux stands, une bataille entre Preining et Boccolacci lors du tour de sortie a fait perdre du temps aux deux voitures, permettant à Aron de sortir des stands sans encombre devant elles.

Aron, qui avait manqué une grande partie de la saison pour se remettre d'un grave accident survenu lors des 12 Heures de Bathurst en février, a progressivement creusé l'écart après le premier redémarrage sous voiture de sécurité, tandis que les batailles faisaient rage derrière lui.

Parmi les performances les plus remarquables, citons celle de Joseph Loake au volant de la McLaren 720S GT3 Evo n°59 du Garage 59, qu'il partageait avec Dean MacDonald et Oliver Hawksworth. Loake a réussi trois dépassements par l'extérieur dans le virage n°1.

"C'est une manœuvre que mon coéquipier Dean MacDonald m'avait recommandée, mais je n'ai pu l'essayer qu'en course", a déclaré le pilote de 21 ans. Malgré ces manœuvres, des dégâts au diffuseur arrière ont finalement relégué la McLaren à la sixième place à l'arrivée.

Une deuxième intervention de la voiture de sécurité a réduit à néant l'avance de 10 secondes dont disposait GetSpeed, mais Schiller est resté serein lors du dernier restart, creusant l'écart dans les dernières minutes pour franchir la ligne d'arrivée avec 5,062 secondes d'avance sur la Porsche Lionspeed.

La saison 2027 du GT World Challenge Europe doit débuter le 18 avril avec les 1000 km du Circuit Paul Ricard au Castellet. Verstappen a fait part de son intention de participer aux 24 Heures de Spa, qui se dérouleront du 24 au 27 juin 2027.

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