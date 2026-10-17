Résumé de qualifications

GTWCE Endurance Portimão

Verstappen Racing souffre en qualifications à Portimão alors que Porsche signe la pole

Max Verstappen, Chris Lulham et Ben Barnicoat ont manqué la fenêtre de réglages lors des qualifications, tandis que Boutsen VDS s'est emparé de la pole position lors de la finale du GTWC Europe.

Heiko Stritzke

Publié: 17 oct. 2026, 07:03

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Max Verstappen, Chris Lulham et Ben Barnicoat ont connu des difficultés lors des qualifications de la finale de la saison du GT World Challenge Europe, épreuve de trois heures disputée à Portimão, puisqu'ils n'ont pu décrocher que la 15e place sur la grille de départ.

Ce résultat a été d'autant plus décevant pour l'équipe Verstappen Racing n°3 qu'une autre Mercedes-AMG GT3 - la n°17 de GetSpeed pilotée par Ralf Aron, Maximilian Gotz et Fabian Schiller - s'est qualifiée en deuxième position sur la première ligne.

Les difficultés de l'écurie gérée par 2 Seas étaient déjà évidentes dès la Q1, où Ben Barnicoat n'a réalisé que le 21e meilleur temps, à 0,679 seconde de la référence établie par Morris Schuring au volant de la Porsche 911 GT3 R (992) n°2 de Boutsen VDS, partagée avec Dorian Boccolacci et Alessio Picariello, qui a ensuite décroché la pole position.

Chris Lulham, qui possède le plus d'expérience parmi le trio au volant de la Mercedes-AMG GT3, a pris le relais pour la Q2. Mais même lui a été relégué à la 16e place de son groupe, à 0,799 seconde du leader de la séance, Dorian Boccolacci.

Max Verstappen n'a pas réussi à améliorer de manière significative la position de l'équipe lors de la Q3, bien que son écart de 0,441 seconde par rapport au surprenant leader de la séance, Simon Birch, au volant de la Ferrari 296 GT3 Evo n°71 de Selected Car Leasing - qu'il partageait avec Frederik Schandorff et Malte Ebdrup - ait été le plus faible des trois séances.

Verstappen a signé le meilleur tour individuel de l'équipe en 1'42"093, une progression attendue alors que la température de la piste ne cessait de baisser à l'approche du coucher du soleil.

Des changements de réglages pas idéaux

La Mercedes-AMG GT3 a semblé rencontrer trois problèmes principaux lors des qualifications. La hauteur de caisse semblait trop basse, ce qui a entraîné d'importantes étincelles, même selon les standards Mercedes-AMG.

De plus, la voiture a souffert de rebonds sur les bosses et d'un sous-virage marqué dans les épingle de l'Autodromo Internacional do Algarve, qui se transformait fréquemment en survirage à la sortie des virages.

La moyenne des meilleurs temps réalisés par chaque pilote a donné un temps combiné de 1'42"624 pour la voiture n°3, ce qui lui a valu la 15e place au classement général.

Barnicoat a indiqué après les qualifications que l'équipe avait modifié les réglages à l'issue des deux séances d'essais libres, au cours desquelles la voiture avait affiché un bon rythme malgré un pilotage difficile, mais ces changements se sont finalement révélés contre-productifs.

"Nous avions l'impression qu'il nous manquait un peu de vitesse. Nous figurions assez haut dans le classement des temps, mais aucun d'entre nous n'était vraiment satisfait", a expliqué Barnicoat.

"Nous avons donc essayé quelques réglages, mais cela n'a manifestement pas très bien fonctionné. Il y avait beaucoup d'étincelles, comme tout le monde a pu le voir à la télévision, et la voiture rebondissait beaucoup en ligne droite. Je pense que nous avons tout simplement raté de peu la bonne fenêtre."

Malgré ce contretemps, le pilote britannique est resté optimiste avant la course de samedi soir. "Pour moi, m'habituer à la Mercedes a été un peu difficile, car il y a pas mal de différences par rapport à la Lexus dont j'ai l'habitude", a déclaré Barnicoat.

"Mais Max a été performant et Chris aussi, donc je suis sûr que tout ira bien demain. Nous nous sommes simplement un peu trompés aujourd'hui."

"Nous savons ce que nous faisons, et nous savons comment nous améliorer. Nous sommes tous des vainqueurs ici, avec un quadruple champion du monde. Nous allons nous mettre au travail demain et essayer de nous frayer un chemin jusqu'en tête."

Une pole émouvante pour Boutsen VDS

Morris Schuring, Dorian Boccolacci et Alessio Picariello ont décroché une pole position riche en émotions pour Boutsen VDS.

L'écurie, dirigée par Olivier Laine et Olivia Boutsen, sœur de l'ancien pilote de Formule 1 Thierry Boutsen, a perdu en juillet son copropriétaire Marc van der Straten (le "VDS" du nom de l'écurie) à l'âge de 78 ans.

Après que Schuring et Boccolacci eurent signé les meilleurs temps respectivement lors des Q1 et Q2, Picariello a fait le nécessaire en Q3 pour conserver cet avantage en signant le septième meilleur temps de son groupe.

Leur temps moyen combiné de 1'42"071 a suffi pour décrocher la pole position avec 0,108 seconde d'avance sur la Mercedes-AMG GT3 n°17 de GetSpeed.

Le départ de la course principale, d'une durée de trois heures, est prévu samedi à 17h, heure locale.

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