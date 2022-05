Grosse chute pour Petrucci après son podium à Virginia

Charger le lecteur audio

Danilo Petrucci s'est fait une énorme frayeur dimanche, lors du troisième meeting de la saison de MotoAmerica, le championnat américain de Superbike auquel il participe cette année avec Ducati. Alors qu'il venait de décrocher la troisième place de la seconde course disputée sur le Virginia International Raceway, le pilote italien est en effet tombé à pleine vitesse dans une dynamique effrayante.

"Je suis tombé à 280 km/h sur la ligne d'arrivée, qui se trouve dans un virage à fond de sixième, pour éviter un de mes adversaires", a expliqué Petrucci après coup. Et le choc a de toute évidence été violent. "J'ai fait tomber trois panneaux publicitaires, j'ai différentes brûlures, des hématomes et une profonde coupure à la cheville avec cinq points de suture. J'ai fait des roulés-boulés sur plus de 100 mètres, ça a été une des pires chutes de ma carrière", a-t-il affirmé.

Mais ce qui frappe le plus, c'est que l'ancien pilote MotoGP n'ait pas été secouru après cet accident, à tel point que c'est seul qu'il a dû se rendre au centre médical afin de faire évaluer ses blessures. "Je suis resté plus de deux minutes étendu par terre, avec le bruit des motos qui passaient à côté de moi sans que personne ne m'aide, jusqu'à ce que je me lève seul et que j'aille à pied au centre médical", a-t-il expliqué, en dévoilant sur ses réseaux sociaux les marques de cet accident peu commun.

Malgré des stigmates impressionnants et son absence sur le podium pour recevoir le trophée de sa troisième place, Danilo Petrucci semble donc avoir échappé à toute blessure importante. Il a désormais quelques jours pour se remettre, avant la prochaine manche qui aura lieu la semaine prochaine à Road America. Grâce à ses trois victoires en ouverture de saison et à son retour sur le podium à Virginia, il mène toujours le championnat, avec désormais quatre points d'avance sur Mathew Scholtz, contre qui il s'est battu dimanche, et 13 sur Jake Gagne, vainqueur des trois dernières courses.