Danilo Petrucci s'impose dès ses débuts en MotoAmerica !

Danilo Petrucci a quitté le MotoGP au terme de la saison 2022, après dix saisons passées dans la catégorie. Le pilote notamment passé par Pramac, Ducati et Tech3 est présent dans le paddock du GP des Amériques ce week-end, pas seulement pour rendre visite à ses anciens compères puisque le MotoAmerica, le championnat qu'il a rejoint cette année, lance sa saison sur le circuit d'Austin. Et ses débuts dans le championnat américain de Superbike ont été plus que réussis.

Aligné sur une Ducati, marque avec laquelle il a disputé la majeure partie de sa carrière en MotoGP, Petrucci était troisième sur la grille de la première course du week-end, disputée après les qualifications du MotoGP. Il n'était que quatrième à la fin du premier tour mais il a vite doublé ses concurrents et occupait déjà la tête après quatre tours. Le pilote du team HSBK s'est finalement imposé dès son premier départ, avec 1"7 d'avance sur Mathew Scholtz, comme Toni Elías il y a six ans. Ce succès est totalement inattendu pour Petrucci, qui a enchaîné les galères depuis un premier Dakar certes marqué par une victoire d'étape, mais aussi par plusieurs blessures.

"Pour moi, l'objectif était vraiment d'être sur le podium", a déclaré l'Italien. "Je roule depuis 2021. J'ai fait une saison en MotoGP puis des essais pour le Dakar, j'ai disputé le Dakar et je me suis encore blessé à la cheville, à la clavicule et au radius. Je suis rentré chez moi et j'étais vraiment, vraiment fatigué. Je n'ai pas eu la possibilité de vraiment m'entraîner. Il y a un mois, quand j'allais mieux, j'ai fait du motocross et je suis encore tombé, je me suis déchiré un ligament. Je ne sais presque plus comment courir, j'ai l'impression d'avoir les jambes de quelqu'un d'autre."

Danilo Petrucci

C'est donc un Petrucci "pas en forme physiquement" qui a gagné samedi. "J'avais vraiment, vraiment du mal dans la première partie du circuit", a déclaré le pilote, pour qui le pneu arrière était "vraiment, vraiment instable" sur une moto qu'il encore connaît peu : "Je n'ai eu que deux jours d'essais en Europe donc pour moi la moto est totalement nouvelle. Elle n'est pas vraiment adaptée aux pneus Dunlop, qui sont très bons mais qui nécessitent des réglages adaptés."

Malgré l'accumulation de difficultés, la reconversion du double vainqueur en MotoGP de l'autre côté de l'Atlantique semble donc déjà réussie : "Je pense que venir en MotoAmerica est l'un des meilleurs choix de ma vie."

Une deuxième course est prévue ce dimanche, après celles des trois catégories du Championnat du monde.