Loris Baz quitte le WorldSBK pour le MotoAmerica

Après plusieurs mois d'incertitude, Loris Baz sait désormais de quoi sa saison 2021 sera faite. Le natif de Sallanches va quitter le WorldSBK pour le MotoAmerica, où il succèdera à Lorenzo Zanetti au guidon de la Ducati Panigale V4 R engagée par le team HSBK, dans un programme désormais officiel, financé par la division new-yorkaise de la marque italienne. Baz fera ainsi ses débuts dans le championnat nord-américain de Superbike, anciennement AMA Superbike et relancé il y a quelques années par Wayne Rainey.

Le pilote souhaitait dans un premier temps rester en WorldSBK et il a même discuté avec Yamaha d'une promotion dans le team officiel durant l'année 2020 mais Andrea Locatelli, Champion du monde Supersport en titre, lui a été préféré. Une prolongation chez Ten Kate, son équipe depuis 2019, apparaissait alors comme une formalité avant une nouvelle déconvenue, les difficultés financières de la formation néerlandaise. Baz a finalement décidé de quitter l'Europe pour les États-Unis, avec le titre pour objectif.

"Notre seul objectif est la victoire, sincèrement", a déclaré Baz au site officiel du MotoAmerica. "Je ne me donne pas deux chances. Je veux juste gagner. Je ne cherche rien d'autre. Je sais que le niveau est élevé [en MotoAmerica] et je ne prends pas les choses à la légère quand je dis que je veux gagner. Je sais ce que j'ai à faire, je sais quel rythme je dois avoir si je veux gagner là-bas. C'est un gros changement personnel et un gros risque de partir en Amérique et je pense que j'ai encore ma place en WorldSBK. Je veux que ce soit une opportunité pour l'avenir. Je suis ravi de cette opportunité que l'équipe et Ducati me donnent et je vais tout faire pour remporter le championnat cette année."

Baz précise que l'accord s'est fait "assez rapidement", ses chances de rester en WorldSBK s'étant amenuisées : "On a énormément travaillé pour que ça se fasse en WorldSBK, mais c'était plus difficile. J'étais totalement concentré sur ça donc au début je disais 'Oh, je ne sais pas'. J'ai changé d'avis en 24 heures et j'ai dit 'OK, on y va, faisons-le'. J'aime le défi. J'ai toujours été comme ça et je n'aime pas être sur la grille pour être dixième ou 15e. Je veux être quelque part avec une chance de victoire."

Sacré en Superstock 600 en 2008, Loris Baz a ensuite grimpé les échelons en passant par le Superstock 1000 puis en connaissant une carrière en deux temps dans la catégorie WorldSBK, de 2012 à 2014 avec Kawasaki, avec qui il a décroché deux succès, puis de 2018 à 2020, avec la BMW du team Gulf Althea puis la Yamaha de Ten Kate. Ces deux passages ont été séparés par trois saisons en MotoGP, au guidon de la Yamaha Forward puis de la Ducati du team Avintia.