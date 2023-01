Nikita Mazepin va retrouver la compétition

Charger le lecteur audio

Nikita Mazepin partagera une Oreca 07 engagée par 99 Racing avec le pilote d'usine Lexus Ben Barnicoat ainsi que Félix Porteiro, classé bronze, dans la catégorie LMP2 de l'ALMS, qui débutera à Dubaï le 11 février. Ce sera la première incursion de Mazepin dans les courses sur circuit depuis qu'il a été écarté par l'équipe Haas F1 à la veille de la saison 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le Russe de 23 ans n'a participé qu'à un rallye dans son pays d'origine au cours de la période qui a suivi et a également lancé une fondation pour aider les athlètes qui ont été empêchés de concourir pour des raisons politiques. "Je suis ravi de faire mon retour à la compétition en Asian Le Mans Series. Avec mes coéquipiers de 99 Racing, j'espère vivre une grande expérience dans le sport que j'aime", a déclaré Mazepin.

99 Racing fera partie d'un peloton de neuf LMP2, entièrement composé d'Oreca, auquel participeront également United Autosports et Algarve Pro Racing. Au total, 48 voitures seront engagées dans les catégories LMP2, LMP3 et GT.

Le pilote vedette de 99 Racing sera Barnicoat, 26 ans, qui court également pour Vasser Sullivan dans le championnat IMSA et qui a remporté les honneurs de la catégorie GT en ALMS l'an dernier au volant de la McLaren 720S GT3 d'Inception Racing. Porteiro, ancien vainqueur en WTCR, fera son retour à la compétition pour compléter l'équipe de l'Oreca #98.

#98 99 Racing, Oreca 07-Gibson: Ben Barnicoat, Nikita Mazepin, Felix Porteiro

Dan Hodder, directeur sportif de 99 Racing, a déclaré : "Nous sommes heureux de confirmer notre participation à l'Asian Le Mans Series. C'est un excellent championnat pour 99 Racing qui se lance dans la course automobile d'Endurance, qui connaît actuellement une résurgence."

"Avec 48 participants, il s'agira une fois de plus d'un championnat très compétitif. Ben ayant déjà terminé deuxième de l'Asian Le Mans Series, il sera un élément clé pour nous permettre de nous mettre à niveau en tant que nouvelle équipe."

"Bien sûr, c'est une opportunité pour Nikita d'essayer quelque chose de nouveau dans un environnement professionnel mais plus détendu que celui auquel il est habitué en Formule 1, et nous avons déjà pu constater son désir et son engagement à être compétitif dès le début. Le fait que Felix fasse son retour à la compétition est également une histoire touchante, et nous sommes ravis de lui donner cette opportunité."

Comme cela a été le cas ces dernières années, l'ALMS se déroulera entièrement aux Émirats arabes unis sur deux week-ends consécutifs, l'Autodrome de Dubaï et le circuit Yas Marina accueillant chacun deux courses les 11/12 février et 18/19 février respectivement.