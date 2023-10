La location de voiture, ça marche aussi en dehors des vacances

Toutefois, le développement des transports en commun dans nos villes, combiné à des législations de plus en plus strictes à l'encontre des véhicules, a poussé de nombreux Français à se séparer de leurs véhicules. Cependant, malgré tous les moyens mis à notre disposition afin de se déplacer dans nos régions, la voiture redevient parfois obligatoire. Il vous est probablement arrivé de louper votre train ou de voir votre avion être annulé à la dernière minute. Votre regard s'est alors probablement porté sur les offres de



Flexibilité et assurance



Le premier réflexe des voyageurs, après avoir réservé leurs vols et leurs hôtels, est bien souvent de se renseigner sur les loueurs de véhicules présents sur leurs lieux de vacances. La preuve en est, le très grand nombre de guichets d'agence de locations dans les terminaux des aéroports.Toutefois, le développement des transports en commun dans nos villes, combiné à des législations de plus en plus strictes à l'encontre des véhicules, a poussé de nombreux Français à se séparer de leurs véhicules. Cependant, malgré tous les moyens mis à notre disposition afin de se déplacer dans nos régions, la voiture redevient parfois obligatoire. Il vous est probablement arrivé de louper votre train ou de voir votre avion être annulé à la dernière minute. Votre regard s'est alors probablement porté sur les offres de location voiture à proximité de la gare ou de l'aéroport dans lequel vous vous trouviez.En dehors de ces cas d'urgence, la location de voiture présente de nombreux avantages, que ce soit dans votre vie personnelle ou même professionnelle.

La flexibilité semble être celle qui domine sur toutes les autres. En effet, sauf si votre demande porte sur un véhicule bien spécifique, vous devriez toujours trouver une voiture prête à vous accueillir. Vous pourrez également adapter la durée de votre location en fonction de vos besoins. Cela peut aller de quelques heures à plusieurs jours voire même mois. Comme précédemment évoqué, vous aurez à votre disposition un large choix de véhicule, allant de la petite citadine type Renault au cabriolet sportif, très adapté pour vos vacances sur la French Riviera. Le catalogue vous offrira souvent un choix varié comprenant également des SUV et même des utilitaires.



En effet, ces derniers sont bien pratiques lors de vos déménagements et vous évites de devoir jouer à Tetris pour tenter de faire rentre vos multiples cartons dans votre voiture personnelle. Vous trouverez également des véhicules à boite manuelle et automatique. Enfin, les loueurs de véhicules savent avancer avec leurs temps et proposent également des véhicules électriques. À la fin de la période de location, vous pouvez simplement rendre le véhicule et regarder les autres véhicules présents sur le parking pour vous donner une idée du prochain véhicule que vous allez vouloir louer.



Ensuite, il y a les coûts. Si vous n'avez pas besoin d'un véhicule au quotidien, quel serait alors l'intérêt d'en acheter une, sachant que vous allez devoir payer en pus une assurance à l'année, sans compter les coûts d'entretiens et de réparations. Enfin, sauf quelques rares exceptions, une voiture ou tout autre type de véhicule, ne prends pas de valeur au fur et à mesure des années. Il en perd souvent beaucoup. Cependant, si vous le souhaitez, certains loueurs de véhicules peuvent vous proposer des offres assez intéressantes sur la location d'une voiture tous les mois (entretien compris). En règle générale, l'abonnement comprend la location d'une voiture, un forfait kilométrique de X km, un pack de protection de base et l'entretien du véhicule. Plus la durée de location est longue, plus le montant de votre tarif mensuel sera avantageux. Vous aurez souvent la possibilité de résilier ce dernier à tout moment (une fois votre période d'engagement minimale atteinte).



Il faut également parler de l'assurance, qui sera souvent incluse dans le tarif de la location de la voiture. De fait, vous n'aurez pas à souscrire une assurance supplémentaire. Une subtilité qui n'en est pas vraiment une, surtout lorsque vous louez une voiture pendant vos vacances. Il n'y a rien de plus stressant que de devoir, à chaque instant, se demander si l’on ne va pas vous emboutir une portière.



Des solutions adaptées pour les professionnels



Cependant, il est important de noter que la location de voiture peut devenir onéreuse si elle est utilisée trop fréquemment ou sur une très grande durée. Avant de décider de louer une voiture, il est tout de même recommandé de comparer les coûts de location entre les différents organismes. En effet, les loueurs de véhicules peuvent vous proposer des tarifs préférentiels. Ces promotions peuvent parfois vous faire économiser près de 20% sur le prix total de la location. Enfin les professionnels pourront également négocier leurs tarifs de locations avec l'organisme en fonction de leurs envies et de la durée de cette location.