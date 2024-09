Le biodiesel HVO100 pourra-t-il un jour remplacer le diesel que l'on connait ?

De son nom scientifique, l'Hydrotreated Vegetable Oil est un type de biodiesel de nouvelle génération, conçu pour être une alternative plus propre aux carburants diesel traditionnels. Il est produit à partir de matières premières renouvelables, telles que les huiles végétales usagées ou les graisses animales, et subit un processus d'hydrotraitement pour obtenir un carburant plus performant et durable.

Contrairement aux biocarburants de première génération, qui sont généralement fabriqués par transestérification d’huiles végétales ou animales, le HVO utilise l’hydrogène pour transformer ces matières premières en hydrocarbures. Ce procédé permet d'obtenir un carburant chimiquement similaire au diesel fossile, mais avec des avantages écologiques et de performance.

Jetons un rapide coup d'œil à ses caractéristiques ; tout d'abord, Le HVO100 est issu de matières premières renouvelables comme des huiles végétales (souvent des huiles usagées) ou des graisses animales, ce qui en fait un carburant avec un bilan carbone plus faible. De plus, le HVO100 est quasiment exempt de soufre, d’oxygène et d’aromatiques, ce qui en fait un carburant très pur par rapport au diesel traditionnel ou au biodiesel de première génération. Il peut être utilisé dans les moteurs diesel actuels sans modification mécanique pour les véhicules compatibles (ceux spécifiés pour supporter ce type de carburant). L’utilisation de HVO100 permet une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre, pouvant aller jusqu'à 90 % par rapport au diesel classique, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie du carburant, c'est-à-dire de la production à l'utilisation. Enfin, Le HVO100 présente un meilleur indice de cétane (environ 70 contre 51 pour le diesel fossile), ce qui permet une combustion plus propre et plus efficace, avec des émissions de particules et d'oxydes d'azote (NOx) réduites.

Mais est-il une alternative crédible au diesel ?

Le biodiesel HVO peut être utilisé dans certains véhicules diesel modernes, mais tous les moteurs ne sont pas encore homologués pour ce type de carburant. Plusieurs constructeurs automobiles, tels que Volvo, Peugeot, et Citroën, ont commencé à rendre certains de leurs modèles compatibles avec le HVO100. Cependant, pour les véhicules non spécifiquement adaptés, l'utilisation du HVO100 peut ne pas être conseillée, ou nécessiter des ajustements techniques. Toutefois sa compatibilité ne cesse d'augmenter, ce qui fait de ce nouveau carburant, une vraie alternative au diesel.

Il représente également une alternative dans un monde où le marché de l'automobile se tourne vers l'électrique ainsi que vers l'hybride. Il nous permettra probablement de contribuer à décarboner une industrie automobile en plein renouveau, sans pour autant devoir se séparer d'un véhicule diesel qui n'est pas hors d'âge. De plus, il pourrait trouver sa place dans les réservoirs de machines agricoles et de construction, qui sont elles aussi très gourmandes en carburant et par effet de ricochet, très polluantes.

Un atout de taille dans la lutte contre les gaz à effet de serre

Le HVO100 est considéré comme un élément clé pour décarboner les transports à court terme, en particulier pour les véhicules lourds ou les flottes d’entreprises, où l’électrification n’est pas encore pleinement viable. Il offre une solution pour réduire les émissions de CO2 tout en prolongeant l'utilisation des moteurs thermiques actuels. Avec la pression croissante sur les gouvernements et les entreprises pour adopter des solutions durables, le HVO100 pourrait jouer un rôle important dans la transition vers une mobilité plus verte. Le HVO100 est particulièrement attractif pour les flottes de véhicules professionnels ou les transports publics qui cherchent à réduire leur impact environnemental sans avoir à passer immédiatement aux véhicules électriques. En effet, il permet d’atteindre des objectifs de réduction d’émissions sans nécessiter de changements majeurs dans l'infrastructure des véhicules diesel existants. Le nouveau carburant HVO, proche du HVO100, vient d'être autorisé à la distribution en France par un arrêté du 26 juin 2024.

Le HVO100 est une alternative écologique et durable au diesel fossile. Grâce à sa composition à base de matières premières renouvelables et à son processus de fabrication avancé, il permet une réduction significative des émissions de CO₂ et offre des performances similaires à celles du diesel traditionnel. Bien que tous les moteurs ne soient pas encore compatibles avec le HVO100, il représente une solution intermédiaire efficace pour la transition énergétique, en particulier pour les flottes de véhicules diesel actuels.