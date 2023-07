Vélo électrique à pneus larges ou VTT : Lequel vous convient le mieux ?

Le vélo tout-terrain est léger et équipé d'une suspension, ce qui vous permet de rouler à des vitesses plus élevées. En revanche, les vélos électriques à pneus larges sont dotés de pneus larges conçus pour les basses vitesses et une traction maximale afin d'assurer une bonne adhérence et une conduite plus souple.

Que vous soyez à la recherche de sensations fortes sur les pistes tout-terrain ou que vous souhaitiez bénéficier de la puissance supplémentaire d'un moteur électrique, il est essentiel de comprendre les similitudes et les différences entre ces deux types de vélos pour trouver celui qui vous conviendra le mieux.

Dans cet article, nous allons nous plonger dans le monde des vélos électriques à pneus larges et des VTT, en explorant leurs différences, afin que vous puissiez prendre la meilleure décision en fonction de vos besoins individuels.

Comprendre les vélos électriques à pneus larges

Les vélos électriques à pneus larges, également connus sous le nom de "fat bikes", sont un type particulier de vélos électriques équipés de pneus plus larges que les vélos traditionnels et les VTT. La plupart des vélos électriques à pneus larges sont équipés de pneus de 4 pouces, mais il en existe d'autres encore plus larges, comme des pneus de 4,5 pouces et même de 4,8 pouces, souvent appelés "pneus super larges".

Ces pneus rendent le vélo électrique plus stable, assurent une conduite en douceur et offrent une meilleure traction sur plusieurs terrains, notamment la neige, le sable, les rochers, les sentiers, le gravier et les sentiers boueux.

Les avantages uniques des vélos électriques à pneus larges sont les suivants :

Ils offrent une meilleure stabilité, une meilleure flottaison sur les surfaces molles et une meilleure absorption des chocs.

Ils conviennent à tous les types de temps.

Ils vous permettent de vous aventurer sur des terrains qui sont autrement difficiles pour les vélos conventionnels ou les VTT.

Très facile à manier, ils permettent de franchir facilement les obstacles.

Ils réduisent les risques de chute et il est donc moins probable de se blesser.

Les pneus larges offrent également un amortissement supplémentaire, ce qui les rend parfaits pour rouler toute la journée.

Toutefois, les vélos électriques à pneus larges présentent certains inconvénients, notamment :

Les pneus plus larges peuvent créer une résistance au roulement supplémentaire, ce qui les rend légèrement plus lents sur des surfaces plus lisses que les vélos traditionnels.

Le poids accru du moteur et de la batterie peut également affecter la maniabilité.

Ils sont plus chers que les VTT électriques.

Ils nécessitent plus d'entretien.

Comprendre les VTT

Les VTT sont spécialement conçus pour le cyclisme tout-terrain, avec des cadres robustes, des systèmes de suspension avant et arrière et des pneus à crampons. Ces vélos sont conçus pour résister aux rigueurs des terrains accidentés, notamment les sentiers de terre, les chemins rocailleux et les descentes abruptes. Ils peuvent également être équipés de plusieurs vitesses pour grimper, ainsi que de freins à disque pour une meilleure puissance de freinage.

Les VTT se déclinent en différents styles, tels que le cross-country, le trail et le downhill, chacun répondant à des préférences spécifiques. Bien qu'ils n'offrent pas le même niveau de stabilité que les fat bikes, les vélos dotés de pneus plus étroits offrent toujours un contrôle exceptionnel.

Ils constituent donc un choix idéal si vous recherchez une combinaison de vitesse et de pédalage sans effort. Si vous êtes à la recherche de la meilleure expérience de conduite sur les explorations les plus difficiles, le vélo de montagne électrique Himiway softail peut être un compagnon idéal pour vous avec son moteur 1000W mid-drive, sa batterie 960Wh et son autonomie de 80 miles par charge.

Les principaux avantages des VTT

Ce vélo est un vélo électrique tout-terrain.

Ils sont plus rapides et vous permettent de maintenir une vitesse moyenne plus importante.

Le poids plus léger et la moindre résistance au roulement vous permettent de vous déplacer plus rapidement, en particulier lorsque vous roulez sur des surfaces pavées.

Les suspensions avant et arrière absorbent les chocs et les bosses, ce qui permet une conduite plus souple sur les surfaces irrégulières.

Les pneus à crampons offrent une excellente traction, garantissant une bonne adhérence sur les terrains meubles.

Ils disposent d'une large gamme de vitesses, ce qui permet aux cyclistes d'affronter les montées raides et de garder le contrôle dans les descentes.

Limites des VTT

Ils requièrent un certain niveau de forme physique et d'habileté pour parcourir les sentiers techniques.

L'absence d'assistance motorisée signifie que vous devez compter sur votre propre force pour conquérir les terrains difficiles.

Les VTT ne sont pas aussi performants sur des surfaces plus molles comme le sable ou la neige que les vélos électriques à pneus larges.

Comparaison des vélos électriques à pneus larges et des VTT

Les vélos électriques à pneus larges et les VTT sont deux vélos très différents qui peuvent tous deux être utilisés pour diverses activités. Pour vous aider à déterminer quel vélo vous convient le mieux, examinons les principales différences entre les vélos électriques à pneus larges et les VTT.

Largeur des pneus

La première différence notable entre les vélos électriques à pneus larges et les VTT est la largeur des pneus. Les vélos électriques à pneus larges sont généralement équipés de pneus de 4 pouces ou plus, tandis que les VTT ont généralement des pneus de 2,2 pouces ou moins.

Il existe toutefois quelques exceptions, comme le vélo de montagne électrique Himiway, équipé de pneus Super Fat 26 x 4,8 pouces, qui permettent aux cyclistes de rouler en toute sécurité sur des pistes pleines d'ornières, dans la neige profonde et dans le sable mou, sans que le cycliste n'ait à s'épuiser.

Un pneu plus large offre une plus grande surface de contact avec le sol, ce qui accroît la stabilité du vélo. Les VTT, en revanche, sont mieux adaptés à la conduite sur des routes lisses et pavées, car les pneus plus étroits offrent moins de résistance et une meilleure vitesse.

Pression des pneus

Une autre différence entre les vélos électriques à pneus larges et les VTT est la pression des pneus. La pression des pneus des vélos électriques à pneus larges varie de 5 à 30 PSI, tandis que celle des VTT varie de 22 PSI (1,5 bar) à 35 PSI (2,4 bar).

La pression élevée permet d'obtenir une conduite plus souple et de réduire la résistance au roulement. Le vélo à pneus larges, quant à lui, nécessite des pressions de pneus plus faibles afin d'offrir une meilleure adhérence et une plus grande traction sur différentes surfaces.

Cadre

Le cadre d'un vélo électrique à pneus larges est généralement plus lourd que celui d'un VTT. Ce poids supplémentaire permet de garantir une meilleure stabilité du vélo, en particulier sur les terrains accidentés. En revanche, le cadre d'un VTT est généralement plus léger afin d'améliorer l'accélération et la maniabilité.

Moyeux

Les vélos électriques à pneus larges utilisent généralement des moyeux extra larges de 170 à 197 mm, alors que les VTT standard utilisent généralement des moyeux de 142 mm.

L'espacement plus important entre les moyeux des fat bikes permet d'accueillir les pneus extra larges, ce qui garantit un dégagement et une stabilité adéquats sur les terrains meubles ou difficiles tels que le sable, la neige ou la boue. Cette plus grande largeur de moyeu permet une meilleure répartition des forces et offre une résistance supplémentaire pour supporter les pneus plus larges et le poids accru qu'ils supportent.

Choisir le vélo qui vous convient

Lorsqu'il s'agit de choisir entre un vélo électrique à pneus larges et un vélo de montagne, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, dont voici les principaux.

Objectifs de conduite

Réfléchissez à vos objectifs de conduite et au type de terrain que vous rencontrerez le plus souvent.

Cherchez-vous à utiliser le vélo pour des promenades tranquilles en ville ? Ou avez-vous l'intention d'affronter des terrains plus difficiles ?

Si vous privilégiez la polyvalence et souhaitez explorer différentes surfaces, y compris le sable, la neige ou les sentiers boueux, un vélo électrique à pneus larges comme le Himiway Zebra, un vélo électrique à pneus larges tout-terrain, pourrait être la meilleure option. En revanche, si vous privilégiez les aventures tout-terrain, les sentiers techniques et l'expérience immersive du vélo de montagne, le vélo de montagne est sans doute la meilleure solution.

Niveau de forme

Ensuite, évaluez votre niveau de forme physique et vos capacités de pilotage. Les vélos électriques à pneus larges ont tendance à être plus lourds et plus puissants que les VTT, ce qui en fait un meilleur choix si vous êtes moins en forme ou si vous souffrez d'un handicap. En revanche, les VTT sont plus légers et offrent un meilleur contrôle ; ils conviennent donc mieux aux cyclistes plus expérimentés.

Le budget

La contrainte budgétaire est le facteur le plus important à prendre en compte. Les vélos électriques à pneus larges ont tendance à être plus chers que les VTT, donc si vous avez un budget serré, un VTT peut être la meilleure option. Veillez donc à déterminer votre budget et à explorer les options disponibles dans cette fourchette.

En conclusion

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse lorsqu'il s'agit de choisir le vélo qui vous convient. Tout dépend en fin de compte de vos préférences personnelles, de votre budget et du type de terrain sur lequel vous allez rouler.

Les vélos électriques à pneus larges offrent une expérience de conduite unique qui en fait un excellent choix pour les cyclistes qui veulent s'attaquer à des terrains difficiles et qui souhaitent bénéficier de la puissance supplémentaire d'un moteur électrique.

À l'inverse, les VTT constituent le choix classique et restent un excellent choix pour ceux qui souhaitent rouler un peu plus vite sur des terrains plus difficiles. Quel que soit votre choix, veillez à sélectionner le vélo qui correspond à vos besoins et à vos préférences.

Alors, sortez et profitez de la balade !