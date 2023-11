DS Automobiles : des voitures qui correspondent à tous

Des modèles de DS qui correspondent aux familles

Lorsque l'on est à la tête d'une famille, on souhaite bénéficier d'un véhicule spacieux, confortable et polyvalent. On veut qu'il puisse accueillir confortablement sa tribu et se prêter à ses éventuelles évolutions. Cette auto doit de surcroît privilégier le bien-être à bord. La marque DS Automobiles en est bien consciente et propose une gamme de voitures qui correspondent aux familles modernes.

On note d'abord la DS 4 Crossback, un crossover offrant un coffre au volume généreux et une banquette arrière rabattable. Nous pouvons y ajouter un panel d'équipements pratiques comme le système d'accès, le hayon mains libres, le démarrage sans clé. La DS 7 Crossback est quant à elle un SUV haut de gamme offrant un habitacle spacieux, luxueux, confortable et connecté. Elle dispose de sièges massants, faits de matière de première qualité. Elle est équipée d'un écran tactile de 12 pouces, d'une caméra de recul…

Hormis ces modèles, on trouve la DS 9, une berline raffinée et élégante qui offre un niveau de confort accru. Elle embarque une suspension pilotée, une climatisation trizone ainsi qu'un toit ouvrant panoramique. Avec son design épuré qui s'inscrit dans l'air du temps et ses finitions de qualité supérieure, elle ne manquera pas d'attirer les regards sur la route. Ce véhicule premium convient particulièrement aux familles à la recherche d'une auto qui associe l'élégance à la sophistication.

À savoir que l'on n'a plus à acheter une DS familiale en neuf pour pouvoir en profiter pleinement. Pratiquement tous les modèles de DS Automobiles sont disponibles dans le marché de première et de seconde main. Une famille qui veut acquérir une DS d'occasion n'a qu'à s'orienter vers un concessionnaire, un mandataire ou un garage auto. Elle peut également miser sur la transaction entre particuliers pour faire une bonne affaire, à condition de bien vérifier le véhicule en amont.

Dans tous les cas, une DS d'occasion est moins onéreuse qu'un modèle équivalent neuf à l'achat. Elle est fiable, qualitative et sans vices cachés dans la mesure où elle a préalablement été révisée et fiabilisée par des experts. Chez un professionnel, elle est vendue avec des garanties étendues. L'acheteur profite d'un SAV et d'une assistance en cas de panne ou d'accident.

La petite citadine DS

Les jeunes permis et les personnes qui souhaitent rouler essentiellement en ville trouveront leur bonheur chez DS Automobiles. Cette marque française dispose d'une petite citadine emblématique, à la fois dynamique, personnalisable, compacte et élégante : la DS 3. Ce véhicule affiche un design extérieur distinctif, caractérisé par des courbes dynamiques, des lignes élégantes et des détails raffinés. Arborant le logo DS, sa calandre sort du lot.

Le constructeur français offre de surcroît un large éventail d'options de personnalisation pour cette citadine. On peut alors choisir parmi une gamme élargie de couleurs de carrosserie, de toits contrastés, d'options, de jantes, de finitions… Ainsi, il est possible de bénéficier d'une DS 3 qui reflète son style personnel.

Le même véhicule séduit par son intérieur de qualité, conçu avec soin et soulignant le confort et la qualité des matières. Il possède de nombreuses technologies de pointe et de nombreux équipements de sécurité. Il garantit alors une expérience de conduite aussi plaisante que sécuritaire. On peut entre autres citer la connectivité Bluetooth, la navigation GPS, les fonctions de sécurité avancée, l'écran tactile interactif, etc. On note également les airbags, les dispositifs de freinage avancés, les capteurs de stationnement, etc.

L'autre atout de la petite citadine DS tient à son agilité en ville, grâce à sa direction précise et sa petite taille. Elle offre une conduite dynamique et réactive. La DS 3 est disponible en version électrique pour satisfaire ceux qui veulent articuler leur trajet autour de l'écoresponsabilité : la DS 3 E-Tense. On en distingue également deux versions SUV : la DS 3 Crossback et son homologue électrique E-Tense.

Les SUV de la gamme DS

Les SUV de la gamme DS s'adressent à ceux qui veulent profiter d'un véhicule polyvalent, spacieux, dynamique et pouvant s'adapter à tout type de terrain. Citons d'abord la DS 3 Crossback : un SUV urbain offrant un style audacieux, des technologies innovantes et des motorisations performantes. Ce véhicule est disponible en version thermique, hybride rechargeable et électrique, allant de 100 à 300 ch. Dans tous les cas, la DS 3 Crossback se veut efficiente, technologique, raffinée et peut accompagner son propriétaire avec caractère et élégance.

La DS 7 Crossback est quant à elle un SUV contemporain qui allie confort d'exception et excellence technologique. Elle privilégie aussi bien le bien-être à bord que le plaisir de conduire, la sécurité et la performance. Ce véhicule séduit de surcroît par son design puissant, avec des traits raffinés, des lignes acérées. Ces feux arrière full LED traitement écaillé le rendent si reconnaissable et particulier. Sa signature lumineuse avant est constituée de DS Pixel LED vision 3.0 et DS Light Veil. Elle confère à la DS 7 Crossback un regard incisif et technologique. Le même véhicule est disponible en version hybride rechargeable : DS 7 Crossback E-Tense.

Une DS Berline ? Les modèles à votre disposition

On trouve d'abord la berline DS 4 qui se distingue par sa prestance remarquable ainsi que ses proportions exceptionnelles. Ces détails l'ont permis de se hisser sur la plus haute marche du podium des plus belles voitures de l'année 2022. La DS 4 doit sa grande élégance à ses lignes aérodynamiques et saillantes, ses poignées de porte affleurantes, son regard perçant et ses roues majestueuses. Elle est performante sur les routes comme en ville. Sa motorisation peut aller jusqu'à 225 Ch et est disponible en version hybride rechargeable, diesel ou thermique. Par ailleurs, elle offre une multitude de finitions extérieures et intérieures. La même berline est également à la pointe de la technologie tout en étant synonyme de sécurité et de confort.

Pour ce qui est de la DS 9, cette berline incarne l'essence du luxe et de l'élégance à la française. Elle fait 5 mètres de long et son capot est orné d'un sabre métallique guilloché baptisé Clous de Paris. Sa signature lumineuse envoûtante et technologique renforce son pouvoir d'attraction. Ses poignées de porte sont affleurantes : elles se replient lorsque l'on approche et se rétractent quand on s'éloigne. L'autre atout de la berline tient à sa motorisation hybride E-Tense ou essence Puretech qui offre une excellente performance. On note également sa vitesse automatique, son design intérieur luxueux, ses matériaux raffinés, ses sièges chauffants, ventilés et massants.