DuPont REGISTRY et PRIVÉ lancent un club de collectionneurs de voitures à Bahreïn

Ce club privé d'un nouveau genre, destiné aux collectionneurs et aux amateurs de voitures de luxe, s'est installé à proximité du prestigieux Circuit international de Bahreïn. Cette initiative historique marque une expansion significative des activités de DRG au Moyen-Orient. PRIVÉ offre un parc incomparable de voitures de luxe, ainsi que des services de classe mondiale, une communauté prospère et des expériences de conduite exclusives organisées par CANOSSA EVENTS, le leader mondial des expériences de conduite en voitures de luxe.

Depuis plus de 39 ans, duPont REGISTRY est la première place de marché pour les voitures exotiques et de luxe aux États-Unis, et duPont REGISTRY PRIVÉ est une expansion naturelle de la marque dans le monde. PRIVÉ combine des installations sécurisées et ultramodernes, un design emblématique et un ensemble de services, d'infrastructures et d'expériences de conduite de classe mondiale. Les membres de PRIVÉ bénéficieront d'un accès 24h/24 et 7j/7 à leur garage privé, mais aussi d'un élégant lounge avec salle de projection et espaces de coworking, d'un espace wellness, de formidables restaurants proposant des menus élaborés par les chefs les plus renommés au monde, d'un bar sophistiqué, d'un fumoir à cigares, d'un simulateur de voiture de course et bien plus encore.

DuPont REGISTRY PRIVÉ à Bahreïn comprendra également plusieurs appartements de luxe pour les membres PRIVÉ en déplacement et en voyage. Le centre de Bahreïn est le premier d'une longue série de centres prévus dans le monde entier, du Moyen-Orient à l'Europe en passant par l'Amérique du Nord.

"Nous sommes fiers de signer cet accord et nous sommes impatients d'accueillir duPont REGISTRY PRIVÉ ́ dans le plan directeur d'Al Areen, ce qui marque un nouveau chapitre dans notre parcours automobile de luxe", a déclaré le Sheikh Salman ben Issa Al Khalifa. "Ce nouveau partenariat illustre non seulement la place croissante de Bahreïn au sein de la communauté automobile mondiale, mais il s'inscrit également dans notre vision qui consiste à offrir des installations et des expériences de classe mondiale à la fois aux résidents et aux visiteurs. Nous sommes heureux de créer le club privé le plus exclusif et le plus dynamique de Bahreïn."

Au cœur de son offre, le club PRIVÉ permet à ses membres de bénéficier d'un environnement sécurisé, sans poussière et climatisé pour leurs véhicules. En outre, les membres hautement qualifiés de l'équipe offriront des services internes d'entretien des voitures, de detailing et de logistique pour leur transport, offrant ainsi une solution à un problème central pour les collectionneurs de voitures de luxe à Bahreïn. En outre, les membres auront un accès exclusif aux services de conciergerie PRIVÉ 360 Lifestyle, ce qui leur facilitera les réservations de voyages, d'hôtels, de restaurants, d'événements et d'expériences uniques de conduite, notamment sur des circuits automobiles, organisées dans le monde entier par CANOSSA EVENTS. Les membres auront accès aux installations de PRIVÉ dans le monde entier.

"Depuis des décennies, le Royaume de Bahreïn joue un rôle important dans le domaine des voitures de luxe et des sports mécaniques, et il a été un choix logique pour notre premier lancement phare dans le Golfe", a déclaré Christian Clerc, président du groupe duPont REGISTRY et cofondateur de PRIVÉ. "Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec le Sheikh Salman ben Issa Al Khalifa, qui partage notre passion pour les voitures de luxe, notre volonté de qualité et d'excellence, ainsi que notre vision pour ce club de classe mondiale."

"Nous sommes ravis d'annoncer cette collaboration pour faire entrer duPont REGISTRY PRIVÉ dans la patrie des sports mécaniques à l'occasion du 20e anniversaire de la Formule 1 au Royaume de Bahreïn", a déclaré le Sheikh Mohammed bin Duaij Al Khalifa, directeur général d'Al Areen Holding Company. "L'intégration de duPont REGISTRY PRIVÉ dans notre plan directeur d'Al Areen va en faire une destination internationale de premier plan. Au cœur du développement d'Al Areen et à proximité du Circuit international de Bahreïn, ce formidable club automobile promet de voir converger les passionnés d'automobile de toute la région."

