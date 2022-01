Comment choisir entre pneus hiver et pneus 4 saisons ?

Le pneu hiver en résumé

Les pneus hiver sont spécialement conçus pour affronter les conditions météorologiques hivernales, comme la neige, le verglas ou la glace. La gomme du pneu hiver est plus souple à basse température, les rainures sont plus profondes et sa bande de roulement dispose de lamelles qui accrochent mieux favorisant une meilleure adhérence et une meilleure capacité de freinage sur la route lorsque les températures chutent.

Étant donné que leurs composés ont tendance à être plus souples que les pneus été ou toute saison, l’adhérence sur la neige et la glace est supérieur par rapport aux autres types de pneus.

Les pneus d'hiver sont spécifiquement conçus pour être utilisés par temps froid, lorsque la température descend en dessous des 7°C .

Pour une sécurité et un confort accru, il est fortement conseillé de monter des pneus hiver lors de la période hivernale.

Différences entre pneus hiver et pneus cloutés

Une des différences importantes entre les pneus d'hiver et les pneus cloutés est le fait que vous pouviez utiliser les pneus hiver toute l'année si bon vous semble, alors que les pneus cloutés ne sont autorisés que du samedi précédant le 11 novembre au dernier dimanche de mars de l'année suivante.

Les pneus cloutés ont sans doute la meilleure efficacité sur glace et sur neige, mais dès que la route est dégagée, ils sont contraints à des restrictions comme la limite de vitesse à 90km/h, un macaron doit également être apposé à l'arrière de votre véhicule pour indiquer aux autres usagers de garder leur distance, en raison de la perte possible de clous sur la chaussée qui pourrait endommager leurs véhicules s’ils sont trop près.

La sécurité avant tout, mais pas que

Les pneumatiques sont sans doute le premier élément de sécurité de votre véhicule.

Des pneus adaptés aux conditions de la route permettent de raccourcir les distances de freinage, améliorer la tenue de route et augmenter le confort de conduite. Un pneu hiver sera donc plus efficace lorsqu'il fait froid et que la route est glissante, mais ses propriétés seront moins efficaces le reste de l'année. Leur intérêt est donc limité à une période de l'année, parfois une période très courte lors d'un déplacement aux sports d'hiver par exemple.

L’achat d’un pneu hiver doit donc être réfléchi. Si vous décidez de changer vos pneus en pneus hiver, il est bon de savoir qu’il est préférable d’équiper les 4 pneus de votre véhicule en pneus hiver. Vous pouvez consulter les prix des pneus hiver sur les sites spécialisés en ligne. Penser toutefois à vérifier que les pneus que vous avez choisis sont accompagnés du Label Pneumatique Européen 3PMFS (3 Peaks Moutain Snow Flake).

En dehors de conditions extrêmes en hiver, un pneu doit être évalué sur différents critères comme sa durabilité, son comportement sur route humide, son niveau sonore, et s’il améliore ou pas la consommation en carburant. Pour ces différentes raisons, les constructeurs équipent majoritairement les véhicules en première monte de pneus été, plus polyvalents, plus homogènes.

Sur les routes françaises, il est donc préférable d'envisager des pneus hiver lors des mois les plus froids, pour des raisons de sécurité, et pour être certain d'être en conformité lors de tous vos déplacements. Dès que le printemps arrive, il faut s’apprêter à repasser en pneus été.

Un pneu hiver, s’il n’est utilisé qu’en hiver peut résister durant plusieurs saisons. Ceci nécessite de prévoir de l'espace pour pouvoir stocker 4 pneus. Il est donc conseillé de vous équiper d’un jeu de jantes supplémentaires, sinon de passer chez votre garagiste pour qu’il effectue le changement de vos pneus.

Ou alors investir dans des pneus 4 saisons.

Pneu 4 saisons, All Season, All Weather, pneu 4S, pneu mixte

Autant d'appellations qui désignent une alternative entre le pneu hiver et le pneu été. Un pneu qui permet à votre véhicule d'être paré à toutes les conditions météo, sans vous soucier d'organiser le changement des pneus.

Grâce à internet il est maintenant possible de trouver des offres avec des pneus 4 saisons à bon prix, plusieurs marques sont disponibles en ligne. N’hésitez pas à faire jouer la concurrence.

Un pneu 4 saisons est plus technique, il a été mis au point plus récemment, et seuls quelques manufacturiers peuvent prétendre au label d'homologation 3PMSF qui est un label réglementé contrairement aux marquages M+S (qui signifie "Mud + Snow") mentionnés à la discrétion du fabricant et qui n’est soumis à aucun test certifié.

Parmi les fabricants de pneus 4 saisons labellisés 3PMSF on peut citer : Michelin, Continental, Hankook, GoodYear.

Offrant un excellent compromis entre un pneu été et un pneu hiver, le pneu 4 saisons permet de réduire les couts liés au changement des pneus au long de l’année. Vous avez désormais un pneu capable de rouler toute l’année sans vous en soucier.