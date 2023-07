Les recettes des jeux de hasard en Belgique chutent : 20 % des parieurs sur des plateformes illégales

La pandémie et les dernières modifications apportées aux lois sur les jeux de hasard à l'étranger ont entraîné une chute sévère de 17,9 % du produit brut des jeux de hasard en Belgique en 2021.

Les casinos terrestres fermés pour des raisons de sécurité en 2020 et 2021 jouent un rôle essentiel dans cette situation, comme l'a indiqué la Commission belge des jeux de hasard. Avec la fermeture des casinos et le fait que les gens choisissent des sites de paris illégaux, les recettes ont chuté de 1,18 milliard d'euros (1,266 milliard de dollars américains) en 2019-2020 à 969,1 millions d'euros (1,04 milliard de dollars américains) en 2020-2021.

Cependant, les jeux d'argent en ligne ont réussi à rapporter 595,6 millions d'euros (639,25 millions de dollars américains) sur le total. C'est une réussite exceptionnelle pour le secteur des casinos en ligne de connaître une croissance annuelle de 27,9 %, soit 62 % de la somme totale, mais les choses auraient pu être meilleures.

L'essor des plates-formes de jeux illégitimes

Ces dernières années, l'Europe a été témoin d'une tendance préoccupante à la prolifération de plateformes de jeux d'argent illégitimes opérant dans plusieurs pays, la Belgique étant l'une des nations concernées.

Ces casinos en ligne pirates, qui opèrent sans licence ni réglementation appropriées, ont posé d'importants problèmes au secteur des jeux d'argent, entraînant des pertes financières pour les gouvernements et exposant les joueurs à divers risques.

Ces plateformes opèrent en dehors du cadre légal. Elles évitent de se conformer aux lois régionales et promettent aux joueurs de meilleures offres tout en échappant à l'impôt et en contribuant à l'économie du pays.

Certains choisissent sciemment des sites illégaux

Ce marché souterrain des jeux d'argent prospère grâce à la nature anonyme des transactions en ligne et à la capacité de répondre aux besoins des joueurs de différentes juridictions sans adhérer à des réglementations spécifiques. Une étude a montré qu'au Royaume-Uni, le nombre d'utilisateurs de plateformes pirates a doublé entre 2020 et 2022, et que la tendance se maintient en 2023 en raison des changements législatifs qui interdisent l'utilisation des cartes de crédit pour les jeux d'argent.

Malheureusement, certains joueurs sont attirés par ces casinos non autorisés pour diverses raisons. La première est le manque de sensibilisation aux risques potentiels associés aux sites de jeu non réglementés ou aux réglementations. Les joueurs novices se laissent séduire par les bonnes campagnes publicitaires et ouvrent des comptes sur ces sites dans l'espoir d'obtenir des incitations plus importantes.

Ces plateformes non agréées ne contribuent pas aux initiatives de lutte contre le jeu excessif ni aux mesures de protection des joueurs, ce qui expose les personnes vulnérables à un risque plus élevé de développer des problèmes liés au jeu. De plus, certaines d'entre elles diffusent des publicités expliquant qu'elles n'utilisent pas d'outils de jeu responsable pour inciter les personnes dépendantes aux paris à miser à nouveau et à dépenser de l'argent sur leurs sites.

L'absence de protection et de vérification plus stricte permet aux mineurs et aux joueurs invétérés de jouer et de mettre leur vie en danger.

Une véritable menace pour le bien-être national

Les casinos illégitimes représentent une menace importante pour le secteur des jeux de hasard et pour les joueurs et les non-joueurs.

Pour le secteur, ces plateformes non réglementées sapent l'intégrité du secteur et érodent la confiance du public. Elles créent des conditions de jeu inéquitables, entraînant des pertes financières pour les opérateurs agréés qui doivent se conformer à des réglementations strictes.

En outre, les casinos pirates augmentent le risque de blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles et réduisent les chances de développement et d'expansion des casinos légitimes. Cette expansion théorique pourrait créer davantage d'opportunités d'emploi pour les programmeurs, les spécialistes du marketing et d'autres personnes.

Les autorités tentent de maintenir les choses en place

En 2020, l'Autorité belge des jeux de hasard a également déclaré que plus d'un demi-million de personnes (576 493) ont parié en ligne environ cinq fois par mois en 2021. Cette information prouve que de plus en plus de joueurs ont réussi à choisir et à s'inscrire sur des sites web légaux. Les différences d'une année sur l'autre sont d'environ 130 000 nouveaux comptes. Bien que le nombre d'utilisateurs illégitimes de casinos ne soit pas clair, nous pouvons être certains qu'il représente moins de 10 % de l'ensemble des nouveaux comptes d'utilisateurs de 2021.

En outre, la Kansspelcommissie a ajouté 120 opérateurs à la liste de refus, bloqué l'accès aux casinos et conclu un accord avec 60 autres paris sportifs pour bloquer leur accès aux résidents belges. Le gouvernement est optimiste quant aux résultats, car le taux de dépendance au jeu est inférieur à 1 %.

Les revenus de l'industrie des jeux d'argent en ligne ne cessent de croître

Bien que certains joueurs se fourvoient et misent leur argent sur des casinos illégaux qui ne paient pas d'impôts au gouvernement, suffisamment de joueurs comprennent l'importance d'accéder à des plateformes sûres et agréées qui leur garantissent des résultats équitables et de nombreuses incitations.

Entre 2018 et 2022, le secteur a diminué de 1,8 % par an. Le revenu mondial des jeux d'argent a atteint 263,3 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 5,6 % à 5,8 %. Les experts prévoient une croissance annuelle générale comprise entre 5 % et 10 % pour les sept prochaines années.

Cependant, l'intégration de la dernière génération de technologies et l'expansion des méta-univers promettent un développement encore plus rapide des jeux d'argent en RV et en AR. Cette nouvelle vague technologique dans les casinos peut se traduire par une accélération de la croissance et des gains potentiels.

Certains développeurs utilisent déjà l'IA pour améliorer la qualité de leurs services, rendre les transactions plus sûres et plus rapides. D'autres ont créé des casinos virtuels pour offrir aux joueurs des expériences immersives en faisant tourner les rouleaux.