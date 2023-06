Toyota GR Sport : une finition inspirée des circuits, conçue pour la route !

Ainsi, les déclinaisons siglées GR Sport incarnent les codes esthétiques des voitures de sport emblématiques qui ont fait le succès de Toyota sur les rallyes et les circuits de course automobile. Découvrons ensemble les spécificités stylistiques, les performances et les nombreux atouts de la finition GR Sport !

Qu’est-ce que la finition GR Sport de Toyota ?

Depuis son introduction en 2020, la finition GR Sport séduit de plus en plus d'automobilistes en quête d’un style sportif et d’une conduite confortable. Et pour cause, elle s’inspire des voitures de course iconiques de Gazoo Racing, la branche sportive de Toyota (anciennement Toyota Motorsport GMBH). Actuellement, la gamme des voitures Toyota GR Sport comprend plusieurs modèles variés, de la citadine Yaris au SUV C-HR en passant par la berline Corolla.

Elle propose des caractéristiques spécifiques en termes de style et de comportement routier. Tout d’abord, elle procure un look plus sportif à la voiture notamment grâce à l’ajout d’éléments stylistiques originaux tels que :

Des jantes en alliage léger à 10 rayons 18 ou 19 pouces selon le modèle ;

Des pare-chocs redessinés ;

Une calandre spécifique avec motif « hot stamp » noir laqué ;

Des habillages de bas de caisses sportifs ;

Un diffuseur arrière aérodynamique ;

Des inserts décoratifs exclusifs inspirés des couleurs du team Toyota Gazoo Racing.

De plus, une nouvelle teinte Gris Chrome spécifique est réservée uniquement aux modèles de la gamme GR Sport. Associée à un toit et des montants noirs, elle ajoute une touche d’exclusivité supplémentaire à l’extérieur du véhicule. Bien entendu, d’autres combinaisons de couleurs sont disponibles. À bord, la conception stylistique et les équipements n’ont rien à envier aux bolides sportifs : volant en cuir perforé, sièges sport surpiqués en rouge, cockpit intuitif, combiné d’instrument sport, etc.

Manifestement, la finition GR Sport est une excellente option pour les automobilistes qui souhaitent transposer le dynamisme de la branche sportive Gazoo Racing au cœur de leur voiture. Des améliorations stylistiques aux performances techniques en passant par les équipements de confort, les véhicules siglés GR Sport offrent une expérience de conduite inégalée !

GR Sport : performances et possibilités de personnalisation

Les évolutions sportives ne s’arrêtent pas au niveau du design puisque la gamme GR Sport propose d’autres caractéristiques exclusives. En termes de performances, tous les véhicules siglés GR Sport profitent d’un châssis amélioré avec notamment des amortisseurs sport à l’avant et à l’arrière et des éléments de liaison au sol renforcés. La direction a été également adaptée afin d’optimiser la maniabilité et le comportement dynamique tout en conservant le niveau de confort qui caractérise les voitures de la marque nipponne.

Par ailleurs, certains modèles de la gamme GR Sport profitent d’un système de freinage renforcé et de nombreux équipement de sécurité active avancés tels que l'assistance directionnelle d’urgence (ESA), le système Lane Trace Assist (LTA) ou encore le nouveau régulateur de vitesse adaptatif intelligent ACC.

Sous le capot, les moteurs sont identiques à ceux qu’on retrouve dans les modèles de série. Si les versions ultra-sportives Toyota proposent des moteurs plus gros en cylindrée, les moteurs GR Sport restent plébiscités pour leur excellent rendement mais aussi leur efficience et leur basse consommation. À titre d’exemple, le moteur hybride 2.0L 184 ch monté sur la Toyota C-HR GR SPORT consomme seulement 5,3/100 km (selon le cycle WLTP) et peut propulser le véhicule à une vitesse de pointe de 180 km/h.

Sachez aussi qu’il existe plusieurs possibilités de personnalisation pour booster davantage les performances des véhicules GR Sport :

Monter des pneus hautes performances afin d’améliorer l’adhérence au sol et la maniabilité du véhicule notamment sur des virages ou des chaussées mouillées ;

Augmenter la puissance en ajustant la cartographie du moteur (à réaliser dans un centre agréé) ;

Installer un pack aérodynamique ;

Ajouter des sorties d’échappement sport.

Par ailleurs, le design sportif de la finition GR Sport peut être accentué de manière très nette grâce aux nombreux accessoires de carrosserie proposés par Toyota : coques de rétroviseurs, ornements latéraux, marchepieds (pour les SUV), spoilers, protections de seuil de coffre en inox, etc.

Quels sont les modèles Toyota dotés de la finition GR Sport ?

En attendant le lancement de nouvelles versions sportives, la gamme GR Sport se décline aujourd’hui en 6 modèles.

Yaris GR SPORT

Photo de: Toyota

Dévoilée officiellement en 2020 au Salon de Tokyo, la Yaris GR Sport est le premier modèle Toyota proposé en Europe avec la finition sportive Gazoo Racing. À l’instar des variantes Yaris WRC et GR, elle séduit tant par ses lignes sportives que par son confort et son agrément de conduite. Si la version GR Sport conserve le légendaire moteur hybride 1,5 litres qui a fait le succès de la Yaris classique, elle profite d’une suspension améliorée et d’une garde au sol réduite de 11 mm afin de lui procurer une apparence plus sportive.

Côté équipement, la dotation standard comprend, entre autres, des jantes en alliage 18” GR Sport, un affichage tête haute 10”, des tapis de sol avec Logo GR Sport et un système multimédia Toyota Smart Connect.

Yaris Cross GR SPORT

Photo de: Toyota

Avec son design unique et son agrément de conduite, la Yaris Cross s’est imposée comme une référence dans le segment des SUV urbains. La nouvelle déclinaison GR Sport met en exergue la polyvalence de la version standard tandis que ses lignes extérieures exclusives, sa calandre en nid d’abeilles et son diffuseur arrière soulignent son aspect sportif.

À l’intérieur, la Yaris Cross GR Sport est dotée d’inserts décoratifs en argent et d’une sellerie haut de gamme en ultra-suède surpiquée en rouge.

Nouvelle Corolla GR SPORT

Photo de: Toyota

Avec sa silhouette musclée et son intérieur raffiné, la nouvelle Corolla GR Sport perpétue le succès de la légendaire berline de Toyota tout en proposant une expérience de conduite inédite.

À l’extérieur, elle affiche un style dynamique avec notamment des jantes 18 pouces à face polie, un aileron de toit, une calandre sombre chromée et un nouveau bouclier arrière. S’y ajoutent des revêtements de bas de caisse spécifiques et une teinte exclusive bi-ton grise. À l’intérieur, la Corolla GR Sport profite des dernières technologies Toyota en matière de confort et d’équipements multimédia ainsi que d’une sellerie en mi-cuir des sièges sport.

Nouvelle Corolla Touring Sports GR SPORT

Photo de: Toyota

À l’instar de la version berline, la déclinaison Touring (ou break) de la nouvelle Corolla réhausse l’aura exclusive de la finition GR Sport et affiche une allure plus sportive. Outre son look raffiné, elle profite d’éléments de design spécifiques notamment une ligne de toit prolongée, des jantes en alliage GRS à 10 branches et une protection inférieure redessinée. Dans l’habitacle, l’aspect sportif est accentué par un compteur numérique 12,3” et des sièges sport avec des surpiqûres en rouge.

C-HR GR SPORT

Photo de: Toyota

Avec le C-HR GR SPORT, Toyota propose un SUV compact à la fois sportif et particulièrement efficient. Cette nouvelle version sportive se distingue par ses lignes élégantes, ses jantes 19 pouces Atlas et ses seuils de portes siglés GR Sport.

Par ailleurs, l’ambiance intérieure raffinée souligne davantage son caractère premium avec notamment des équipements sophistiqués tels que les sièges avant chauffants, le système d’info-divertissement Toyota Smart Connect Plus ou encore le système d'aide au stationnement automatique (S-IPA)

RAV4 GR SPORT

Photo de: Toyota

Pionnier du segment des SUV familiaux, le RAV4 Hybride garde une longueur d’avance sur ses concurrents, tant en matière de conception stylistique que de performances techniques. Et pour le grand plaisir des puristes de la marque, la 5e génération de ce SUV atypique a eu droit en 2023 à une déclinaison sportive à la hauteur des attentes : le RAV4 Hybride GR SPORT !

Une version inédite qui se veut une combinaison d’élégance, de praticité et d’efficience. Et bien entendu, la touche sportive de la branche Toyota Gazoo Racing y est bien présente tant à l'extérieur qu’à l’intérieur avec de nombreux éléments exclusifs : grille de calandre noire, diffuseur arrière GR SPORT, ski arrière gris foncé, peinture Bi-ton noir attitude, volant GR SPORT, etc. Par ailleurs, cette nouvelle version sportive du RAV4 hybride auto-rechargeable offre une expérience de conduite agréable grâce notamment à un moteur performant délivrant 222 ch, un châssis révisé et une chaîne cinématique optimisée.