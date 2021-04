Les couleurs de Michel Vaillant de retour en compétition

On ne compte plus les livrées qui ont fait référence à Michel Vaillant dans l'histoire du sport automobile, mais il faut bien avouer qu'il s'agit d'une tradition dont on ne se lasse pas. Cette année, c'est l'équipe Boutsen Ginion Racing qui reprend le flambeau en peignant sa BMW M6 GT3 aux couleurs du héros de bande dessinée. Un symbole d'autant plus fort pour l'équipe belge, alors que le créateur de la saga, Jean Graton, nous a quittés au début de l'année.

Le Boutsen Ginion Racing sera engagé cette saison en GT World Challenge Endurance, championnat que fréquente la structure depuis dix ans. Dernier pilote belge vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 – à trois reprises en 1989 et 1990 avec Williams –, Thierry Boutsen est à l'origine de ce projet qui permettra aux trois pilotes de l'équipage de rouler dans une Art Car. Karim Ojjeh, Jens Klingmann et Jens Liebhauser seront associés au volant de la machine allemande.

Pour incarner l'esprit de Michel Vaillant, le choix s'est évidemment porté sur les couleurs historiques de Vaillante, mais pas seulement. La M6 GT3 est flanquée de part et d'autre de l'onomatopée "Vrooarrr", utilisée très fréquemment dans les 79 albums de la série pour faire vibrer les lecteurs et les passionnés. Le toit de la BMW est également décoré avec une case de bande dessinée qui représente le héros et manifeste clairement son refus d'abandonner.

Ces dernières années, on a vu les couleurs de Vaillante être arborées à plusieurs reprises et dans différentes disciplines : par Rebellion Racing aux 24 Heures du Mans (2017), par Sacha Fenestraz en F3 à Macao (2017) ou encore par ROAL Motorsport, déjà en GT World Challenge (2015).

La première manche du championnat GT World Challenge Endurance aura lieu le week-end du 18 avril prochain à Monza, en Italie, avant des épreuves programmées au Castellet en mai, les 24 Heures de Spa-Francorchamps fin juillet, puis un rendez-vous au Nürburgring en septembre et une finale à Barcelone en octobre.