Énorme crash à Spa : Aitken et Rigon à l'hôpital

Quatre voitures ont été impliquées dans un terrible accident dans le Raidillon lors du 10e tour des 24 Heures de Spa. Parmi elles, la Lamborghini de Jack Aitken et la Ferrari de Davide Rigon, qui a immédiatement causé une neutralisation de l'épreuve et une longue période sous drapeau jaune.

Streaming gratuit : Suivez les 24 Heures de Spa en direct sur Motorsport.com

L'inquiétude était importante après l'émergence des images du crash sur les réseaux sociaux, mais des sources officielles ont indiqué que les blessures d'Aitken et de Rigon ne menaçaient pas leur vie bien qu'ils aient été transférés dans un hôpital.

Également impliqués, le pilote Porsche d'usine Kévin Estre et Franck Perera sur une autre Lamborghini ont fait un tour par le centre médical mais ont été depuis libérés et sont retournés auprès de leur équipe respective.

Aucune image télévisée de l'incident n'a été diffusée. La procédure de Full Course Yellow a d'abord été utilisée avant que le Safety Car ne soit envoyé en piste pour regrouper le peloton avant le restart. La course a repris après environ une heure et 20 minutes de neutralisation pendant que les barrières de sécurité étaient réparées.

La pluie a depuis fait son apparition sur le tracé belge et la suite de la course est toujours à suivre gratuitement sur notre site :