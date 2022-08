De bonnes nouvelles d'Amaury Mizera

Charger le lecteur audio

Le week-end de Spielberg a été marqué par un violent accident en Red Bull Rookies Cup impliquant le pilote hongrois Soma Görbe et le Français Amaury Mizera. Ce dernier a percuté son adversaire dans le tour d'honneur de la course du samedi et avait dû être hospitalisé, son état inspirant des craintes bien que ses blessures n'aient pas été officiellement précisées. Dix jours plus tard, les nouvelles sont rassurantes. Mizera a en effet pu quitter l'hôpital et il assure être sur la voie de la récupération.

"Après une première course où je me trouvais à dix secondes jusqu'au 12e tour (avant long-lap) et où je prenais beaucoup de plaisir en bagarre avec mes concurrents, j'ai malheureusement percuté Soma Gorbe après le drapeau à damier", explique le jeune pilote originaire d'Amiens. "Le choc a été très violent et j'ai immédiatement perdu connaissance. J'ai été héliporté très rapidement à l'hôpital de Graz en soins intensifs."

"Aujourd'hui je suis heureux de pouvoir vous informer que je sors de l'hôpital et que je peux rentrer en France. Mon état de santé s'est bien amélioré. Je suis encore fatigué et au niveau neurologique, j'ai encore besoin de récupérer", ajoute Amaury Mizera.

"Je tiens vraiment à remercier l'équipe médicale du circuit, celle de l'hôpital de Graz, toute l'équipe de la Red Bull Rookies Cup, tous ceux qui me soutiennent, mes partenaires, mes parents pour leur soutien. Je vais revenir le plus vite possible."

Âgé de 15 ans, Amaury Mizera est le fils d'Éric Mizera, connu des amateurs du Championnat de France de vitesse (on l'a aussi vu au départ de trois Grands Prix 125cc) et de l'Endurance. Formé à l'école du motocross, à un niveau régional puis national, Amaury est passé aux circuits en 2019. Avec succès, puisqu'il s'est immédiatement classé deuxième du Championnat de France Promosport 125cc puis s'est imposé en Objectif Grand Prix (Pre-Moto3) en 2021. Il a rejoint cette année la Red Bull Rookies Cup et a marqué ses premiers points au Mugello, lors de la manche organisée en mai en marge du Grand Prix d'Italie MotoGP.