Dakar

Le Dakar 2027 n'aura pas lieu en Arabie saoudite

Le nouveau lieu du Dakar sera annoncé dans les prochains jours, alors que les organisateurs finalisent le choix d'une destination de remplacement pour l'Arabie saoudite.

Rachit Thukral

Mis à jour: 25 oct. 2026, 15:34

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Photo de : Red Bull Content Pool

Le Dakar 2027 ne se déroulera pas en Arabie saoudite, contrairement à ce qui était initialement prévu. Les organisateurs, Amaury Sport Organisation (ASO) et Saudi Motorsport Company (SMC), ont confirmé que l'épreuve serait délocalisée dans une autre région.

Dans un communiqué conjoint publié dimanche, ASO et SMC ont expliqué que la situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient ne permettait pas d'organiser l'épreuve en Arabie saoudite, où le rallye se tient chaque année depuis 2020.

La 49e édition du Dakar aura toutefois bien lieu aux dates prévues, du 1er au 15 janvier, et son nouveau lieu d'accueil sera annoncé dans les prochains jours. Le Maroc est largement pressenti pour récupérer l'épreuve, qui retrouverait ainsi ses terres historiques africaines. Les organisateurs envisageraient également de disputer le prologue au Portugal ou en Espagne avant de traverser la mer d'Alboran.

"Amaury Sport Organisation (ASO) et Saudi Motorsport Company (SMC) ont décidé conjointement que le Dakar Arabie saoudite 2027, prévu du 1er au 15 janvier 2027, ne se déroulerait pas dans le Royaume, à la suite des récents événements dans la région", indique le communiqué.

"Cette décision est exceptionnelle et ponctuelle. Elle a été prise en étroite coordination avec la Fédération saoudienne de l'automobile et de la moto (SAMF), avec le soutien de la FIA et de la FIM. Le Dakar 2027 aura bien lieu."

"L'édition 2027 se déroulera sur un autre territoire et sera organisée par ASO. Le lieu sera annoncé séparément dans les prochains jours. ASO est en contact direct avec les concurrents, les équipes et les partenaires afin de les accompagner dans cette transition."

Les organisateurs ont souligné que cette délocalisation resterait exceptionnelle et que le Dakar devait retrouver l'Arabie saoudite en 2028 pour célébrer la 50e édition du rallye.

Le Dakar 2027 doit trouver refuge ailleurs.

Photo de: Red Bull Content Pool

La toute première édition du Dakar s'est déroulée en 1978, avec un parcours reliant Paris à Dakar, la capitale du Sénégal. L'Afrique est restée le berceau du rallye pendant plusieurs décennies, avant son transfert en Amérique du Sud en 2009.

Ce n'est qu'en 2020 que les organisateurs ont déplacé l'épreuve dans les vastes déserts d'Arabie saoudite. Le projet initial prévoyait toutefois une extension à d'autres pays de la région dès 2021.

"L'Arabie saoudite accueillera le Dakar 2028, une édition historique qui marquera la 50e édition du rallye", précise le communiqué. "Les deux organisations travaillent déjà ensemble pour faire de cette étape majeure un moment exceptionnel pour le Dakar et le Royaume, avec la volonté commune de proposer à nouveau une épreuve emblématique et de classe internationale, répondant aux standards les plus élevés."

Plusieurs événements de sport automobile au Moyen-Orient ont été reportés ou purement annulés depuis le déclenchement d'une guerre dans la région, à la fin du mois de février.

Alors que la Formule 1 et le MotoGP maintiennent leurs courses dans la région, avec le Qatar au calendrier des deux championnats et Abu Dhabi prévu pour accueillir la finale de la saison de F1, la situation en Arabie saoudite est devenue plus préoccupante après des attaques menées par les Houthis, soutenus par l'Iran, contre plusieurs sites stratégiques du pays, dont l'aéroport de Riyad ce mois-ci.

La nouvelle ère Gen4 de la Formule E doit également débuter en Arabie saoudite. Le circuit urbain de Djeddah doit accueillir la manche d'ouverture de la saison 2026-2027 les 18 et 19 décembre.

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