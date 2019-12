Plus de 700 véhicules ont embarqué à Marseille

Le Dakar 2020 approche désormais à grands pas, et c'est une étape symbolique qui a été franchie hier. À moins d'un mois du départ de l'épreuve, qui se déroulera pour la première fois de son histoire en Arabie saoudite, l'ensemble des véhicules alignés au départ ont embarqué depuis le port de Marseille, direction Jeddah.

Ces dernières années, lorsque le Dakar se courait en Amérique du sud, les concurrents prenaient leurs quartiers au Havre avant de traverser l'Atlantique. Changement de décor cette année, puisque c'est la mer Méditerrannée qu'il faut traverser, avec un voyage qui va durer une dizaine de jours.

Tout au long de la semaine, les vérifications techniques ont été organisées sur le circuit Paul Ricard. Chaque concurrent devait satisfaire à ses obligations, marquées par un passage devant 15 stands de commissaires. Ils ont ensuite dû parcourir les 80,5 km séparant ce lieu de villégiature du port de Marseille, où l'embarquement s'est fait à bord du cargo Jolly Palladio.

Le navire transporte pas moins de 129 motos, 13 quads, 59 autos, 36 SSV et 45 camions, auxquels il faut ajouter les 292 véhicules d'assistance et les voitures de presse et d'organisation. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il faut également acheminer une dizaine de containers remplis de matériel et dix hélicoptères. Le tout a été chargé en moins de 24 heures par une cinquantaine de dockers et des membres des équipes du Dakar.

Le cargo empruntera le canal de Suez avant d'accoster sur les rivages de la mer Rouge. Le départ du Dakar 2020 sera donné le 5 janvier depuis Jeddah, pour une arrivée le 17 janvier à Al Qiddiyah.