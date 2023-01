Autos, Étape 8 - Sainz pour l'honneur, Loeb reste en mission

Charger le lecteur audio

Dernier écueil avant une journée de repos certainement très attendue, la huitième étape ramenait ce dimanche les concurrents du Dakar d'Al Duwadimi à Riyad. Pour rejoindre la capitale saoudienne, il fallait se mesurer à 346 km d'une spéciale composée d'abord de vallées de pierres puis de sable dans des massifs de dune. La deuxième partie proposait davantage de navigation sur des pistes rapides et dans de longues vallées.

Ouvreur après sa victoire la veille, Yazeed Al Rajhi n'a cette fois pas lutté pour le scratch auquel Carlos Sainz était un candidat déclaré avant même le départ compte tenu de sa très lointaine position sur la route. Partis une heure avant l'Espagnol, les favoris ont fait la trace et Sébastien Loeb n'a pas ménagé ses efforts avec en tête toujours le même objectif : maintenir la pression sur Nasser Al-Attiyah avant la deuxième semaine, en dépit de la confortable avance du tenant du titre au classement général.

Comme la veille, le Français est parvenu à grappiller un peu de temps au Qatari, ce qui ne fera de nouveau pas de mal au moral. Le pilote Toyota a largement de quoi voir venir est a concédé aujourd'hui 2'11 au pilote BRX. Sébastien Loeb reprend également 4'43 à Henk Lategan et surtout 11'09 à Lucas Moraes dans l'optique d'un podium qui apparaît pour le moment beaucoup plus réaliste à viser.

Sébastien Loeb se rapproche du podium au classement général.

Définitivement exclu de la course à la victoire finale, Carlos Sainz demeure donc combatif pour ramener des victoires à une équipe Audi Sport en souffrance. Après deux journées de galère, l'Espagnol a pu jouer avec le chrono et s'est imposé avec 1'29 d'avance sur Sébastien Loeb. Une maigre récompense pour le clan allemand, qui a vu Mattias Ekström rencontrer à nouveau de grosses difficulté. Le Suédois était à l'arrêt après 150 km de spéciale et perdu deux heures avant de reprendre son chemin.

Nasser Al-Attiyah prend la troisième place de l'étape à 3'40 de Carlos Sainz puis l'on trouve Henk Lategan à 6'12, Jakub Przygoński à 11'48 et Guerlain Chicherit à 11'50. Romain Dumas boucle sa belle semaine dans le top 10 du général en terminant l'étape du jour à 18'21, juste devant Yazeed Al Rajhi.

Au classement général, Nasser Al-Attiyah compte toujours plus d'une heure d'avance tandis que Sébastien Loeb gagne une place au détriment de Giniel de Villiers et se rapproche du podium. Son retard sur le leader se chiffre à 1h52.

Classement général provisoire après l'Étape 8

Pilote Auto Temps Pénalité 1 N. Al-Attiyah Toyota 31h02'58 0'10 2 H. Lategan Toyota +1h03'36 20'00 3 L. Moraes Toyota +1h20'22 4 S. Loeb Prodrive +1h52'06 2'00 5 G. De Villiers Toyota +2h04'20 4'00 6 R. Dumas Toyota +2h27'11 2'00 7 M. Prokop Ford +2h37'00 8 B. Baragwanath Century +2h42'06 8'00 9 H. Wei SMG HW2021 +3h15'03 1'00