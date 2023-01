Autos, Étape 7 - Al Rajhi revanchard, Audi perd sa dernière cartouche

Charger le lecteur audio

Les motos laissées au repos – avec tout de même la liaison à effectuer –, les autos ont ouvert la route de la septième étape ce samedi sur le Dakar, les menant de Riyad à Al Duwadimi. Là-bas, une courte assistance de deux heures sera possible dans ce week-end qui a pris un format marathon en raison des modifications de parcours liées aux intempéries. Le cadre, lui, est plus varié que ces deux derniers jours. Au menu, 333 km de spéciale à travers des canyons et des vallées, puis des passages caillouteux avant des dunes.

Depuis les événements de la veille, la lutte pour la victoire finale a considérablement changé d'aspect puisque Nasser Al-Attiyah peut se permettre d'être davantage en contrôle. Ouvrant la route, le leader s'est montré prudent et a donc laissé Sébastien Loeb, parti trois minutes plus tard, le rattraper avant de le suivre.

Il était donc écrit que la victoire d'étape se jouerait entre outsiders, ce que Guerlain Chicherit a bien tenté de faire, mais le Français a cédé du temps dans le final au profit de Vaidotas Zala, lui aussi engagé au volant d'un Hunter de Prodrive. Cependant, les deux hommes ont trouvé plus fort qu'eux en la personne de Yazeed Al Rajhi. Revanchard après avoir perdu cinq heures vendredi pour réparer un ennui technique, le Saoudien a mis tout le monde d'accord, et pas qu'un peu, bouclant le parcours en 3h06. Il a repoussé Zala à 8'54 et Chicherit à 10'15. Loeb termine avec un retard de 16'19 sur le vainqueur du jour, Al-Attiyah à 19'12.

Audi toujours dans un mauvais rêve

Chez Audi, le cauchemar de la veille est loin d'avoir été effacé. Portant seul les chances de la marque au général, Mattias Ekström pointait en tête de la spéciale après 196 km mais a rencontré des ennuis techniques dans la foulée. Le Suédois va laisser échapper beaucoup de temps même s'il a reçu l'aide de Carlos Sainz, parti loin ce matin et qui s'est logiquement arrêté pour remettre les mains dans le cambouis.

Un nouvel abandon est malheureusement à signaler après la perte de contrôle d'Erik van Loon après 99 km de spéciale. La Toyota du Néerlandais s'est retournée et il a brièvement perdu connaissance avant d'être pris en charge, conscient, par les secours. Il doit passer un bilan médical puisqu'il souffre de douleurs cervicales. Fin de l'aventure donc, pour celui qui occupait avec son copilote Sébastien Delaunay la 11e place du général ce matin.

Un classement général en tête duquel Nasser Al-Attiyah conserve plus d'une heure d'avance tandis que les quelques minutes grappillées par Giniel de Villiers, Henk Lategan, Sébastien Loeb et Lucas Moraes restent à ce stade très anecdotiques. Le podium provisoire demeure ainsi inchangé, tandis que Loeb gagne une place après les déboires d'Ekström.

Classement général provisoire après l'Étape 7

Pilote Auto Temps Pénalité 1 N. Al-Attiyah Toyota 27h26'23 0'10 2 H. Lategan Toyota +1h01'04 20'00 3 L. Moraes Toyota +1h11'24 4 G. De Villiers Toyota +1h36'47 4'00 5 S. Loeb Prodrive +1h54'17 2'00 6 R. Dumas Toyota +2h12'30 2'00 7 M. Prokop Ford +2h17'26 8 B. Baragwanath Century +2h14'40 8'00 9 H. Wei SMG HW2021 +2h51'38 1'00 10 L. Baud Toyota +3h17'59 50'00