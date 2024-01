Autos, 1ère étape - De Mévius cartonne, Loeb et Al-Attiyah distancés !

Au lendemain d'un Prologue sans incidence pour le classement général, les choses sérieuses ont commencé sur le Dakar 2024. La première étape emmenait ce samedi les concurrents d'Al-'Ula vers Al Enakiyah, sur un tracé encore jamais emprunté par l'épreuve. Décrit par les organisateurs comme "dense et exigeant", avec 405 km de spéciale et 127 km de liaison, le parcours du jour empruntait notamment une zone volcanique avec "un risque de crevaison très élevée".

Ce premier acte a débuté par un faux départ pour la catégorie Autos, en raison d'un incident survenu environ 200 mètres après que Lionel Baud (Toyota) se soit élancé. "Le spectateur blessé a été pris en charge par le service médical et transporté vers l'hôpital le plus proche", a indiqué l'organisation. Après plusieurs minutes de confusion, la spéciale a démarré avec une heure de retard et l'ordre de départ a été chamboulé, Stéphane Peterhansel se retrouvant dans la position d'ouvreur alors que ce n'était pas prévu.

Une fois les hostilités lancées, les premiers pointages étaient annonciateurs d'une journée compliquée pour deux des prétendants à la victoire finale : Nasser Al-Attiyah et Sébastien Loeb ont vite semblé en retrait, ce qui n'a cessé de se confirmer au fil de la journée pour le tenant du titre et son dauphin, à bord de leur Prodrive Hunter. C'est donc à une bagarre entre les Audi et les Toyota à laquelle on a assisté.

Mattias Ekström sur toute la première moitié de la spéciale, puis son coéquipier Carlos Sainz et l'étonnant Guillaume de Mévius ont successivement pointé en tête. Le Belge, qui a frappé très fort en fin de parcours au volant de sa Toyota avec son navigateur Xavier Panseri, est le grand bonhomme de cette première grande explication ! Il a ainsi résisté à l'expérience de Carlos Sainz sur son Audi, mais aussi à un autre pilote Toyota pas forcément attendu si tôt à la fête en la personne de Guy Botterill, associé à Brett Cummings.

Derrière le scratch de Guillaume de Mévius, Carlos Sainz fait tout de même une belle opération avec seulement 1'44 de retard. Le podium est complété par Giniel de Villiers, à 9'18. Romain Dumas (+12'18) et Mathieu Serradori (+14'12) ont été particulièrement solides et intègrent le top 10.

Pour Sébastien Loeb et Nasser Al-Attiyah, tous les deux classés au-delà de la 15e place, l'addition du jour est particulièrement salée : le Français lâche 22'47 et le Qatari perd 24'47. C'est pire encore pour Stéphane Peterhansel, relégué à 32'15.

Le classement général est identique à celui de l'étape puisque les temps du Prologue d'hier, remporté par Mattias Ekström, ne sont pas pris en compte. Une chose est déjà certaine : quelque chose nous dit que le parcours très relevé de ce Dakar 2024 en Arabie saoudite peut réserver de nombreux retournements de situation quotidiens...

Classement général provisoire