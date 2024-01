Autos, 6e étape - Loeb et Sainz frappent fort, Al-Attiyah perd 2 heures !

Après une courte nuit passée dans le désert du Quart vide, en camping, avec une ration et sans assistance possible, les concurrents du Dakar 2024 ont repris leur route vendredi au petit matin pour boucler l'étape "48H Chrono". Les plus avancés dans la spéciale n'ont pas eu trop de difficultés à avaler la grosse centaine de kilomètres qui restait à parcourir.

Une dernière portion qui a permis à Sébastien Loeb, déjà bien placé la veille, de faire la différence. Le risque pris par le Français avant-hier en perdant volontairement une vingtaine de minutes s'est donc transformé en pari payant, même si le débours au classement général restera à combler en deuxième semaine. Toujours est-il que le scratch est là pour le pilote Prodrive et son copilote Fabian Lurquin.

Voici Sébastien Loeb qui remporte ainsi sa 25e victoire d'étape sur un Dakar, égalant Hiroshi Masuoka. Il a coupé la ligne avec un chrono lui donnant 2'01 d'avance sur Carlos Sainz, grand monsieur de la journée de jeudi, et 10'55 sur Mattias Ekström.

Hier, la première partie de l'étape avait déjà fait des dégâts en envoyant en tonneaux le leader du général Yazeed Al Rajhi, et en laissant Stéphane Peterhansel bloqué dans le désert avec une roue crevée et une panne hydraulique l'empêchant de repartir. Le pilote Audi a finalement pu reprendre sa route, avec plus de deux heures de retard.

Al-Attiyah perd très gros

Ce vendredi, la deuxième moitié de l'étape reine de ce Dakar a fait une nouvelle victime, et non des moindres. Alors qu'il avait déjà perdu 20 minutes en ouvrant la route jeudi, Nasser Al-Attiyah s'est immobilisé ce matin au KM 530. Le quintuple vainqueur et tenant du titre et son copilote Mathieu Baumel ont été victimes d'un sérieux problème mécanique.

Le duo a réussi à réparer puis à repartir après plus de deux heures d'immobilisation, et pointait à 2h45 de Sébastien Loeb à l'avant-dernier point de passage. Ils se retrouveront à plus de 2h30 au général ce soir.

Au classement général, c'est Audi qui frappe fort puisque Carlos Sainz s'empare des commandes avec 20'21 d'avance sur son coéquipier Mattias Ekström. Sébastien Loeb remonte à la troisième place, à 29'31, et avec sans aucun doute la satisfaction de rester dans le coup après le passage de ce gros morceau. Les Français Mathieu Serradori et Guerlain Chicherit sont dans le top 10.

Classement général provisoire