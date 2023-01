Autos, Étape 10 - Le triplé pour Loeb !

Charger le lecteur audio

Le Dakar entrait aujourd'hui dans le désert du Quart vide, où une étape marathon particulièrement redoutée attend les concurrents sur les deux prochaines journées, sans assistance mécanique. Pour le moment, il s'agissait surtout de parcourir une longue liaison (510 km) et une courte spéciale (114 km) dans les dunes pour relier Harad et Shayba.

De bout en bout de ce sprint de moins de deux heures, c'est Sébastien Loeb qui a donné le rythme et c'est donc sans surprise qu'il a validé à l'arrivée sa quatrième victoire d'étape sur cette édition, la troisième de suite, avec 3'04 d'avance sur l'Audi de Mattias Ekström. Pas d'erreurs pour le Français, qui a pris ses marques sur ce terrain, bien sec désormais, avec un sable mou qui va certainement se révéler éprouvant durant les prochaines journées.

Troisième de la spéciale à 5'22, Lucas Moraes a quelque peu réduit l'avance de Nasser Al-Attiyah au classement général, mais en ne lui reprenant que 23 secondes, le Brésilien reste un outsider peu encombrant pour le pilote Toyota. Celui-ci est toujours solide leader de la course et prend garde à limiter sa prise de risques alors qu'il est lancé vers sa cinquième victoire au Dakar.

"C’était une spéciale courte mais dure", commente Nasser Al-Attiyah. "On s'attaque maintenant à de vraies dunes et on entre dans le Quart vide ! C’était une bonne journée de tests pour demain et après-demain et nous savons désormais ce qu’il nous faut. Je suis content. La spéciale n'était vraiment pas facile mais j’ai eu de bonnes sensations, on n’a pas fait d’erreur et la voiture fonctionne très bien."

Sébastien Loeb, quant à lui, revient à 15 minutes de la deuxième place avec cette série de victoires au scratch. Il a aujourd'hui repris un peu moins de six minutes à Nasser Al-Attiyah et reste suivi par les deux Toyota de Henk Lategan et Giniel de Villiers, ce dernier ayant perdu 4'25 sur son compatriote aujourd'hui. Romain Dumas a quant à lui laissé filer plus de 25 minutes sur Loeb au cours de cette étape, mais sans mettre en péril sa sixième au classement général. Il devance Martin Prokop et Brain Baragwanath.

Lire aussi : Carlos Sainz décrit un accident à 28 g et assume son erreur

Classement général provisoire après l'Étape 10

Pilote Auto Temps Pénalité 1 N. Al-Attiyah Toyota 36h13'37 0'10 2 L. Moraes Toyota +1h21'34 3 S. Loeb Prodrive +1h37'23 4'10 4 H. Lategan Toyota +1h48'37 20'10 5 G. De Villiers Toyota +2h10'56 4'00 6 R. Dumas Toyota +2h45'24 2'00 7 M. Prokop Ford +2h50'02 8 B. Baragwanath Century +2h56'28 8'00 9 H. Wei SMG HW2021 +3h43'22 1'00 10 J. Yacopini Overdrive Racing +4h00'35 0'10