Autos, Étape 2 - Al-Attiyah et Sainz font le ménage, Loeb perd gros

La deuxième étape du Dakar a fait des dégâts ! Tracée entre Sea Camp et Alula, elle proposait 588 km dont 430 chronométrés avec des pistes fermées et techniques, des rochers, puis quelques dunes en fin de journée. Un menu qui s'est avéré plus corsé que ce que certains imaginaient et qui a fait le tri dans la catégorie Autos, réservant également quelques surprises.

Parmi les grands battus du jour, il y a d'abord Sébastien Loeb. Deuxième sur la route derrière Carlos Sainz, le Français a rapidement concédé du temps mais donnait le sentiment de pouvoir sauver les meubles, quand il s'est longuement arrêté après 200 km de spéciale. Un arrêt qui lui a coûté plus d'une heure, dans une journée décidément difficile pour le clan Prodrive. Car auparavant, c'est Guerlain Chicherit qui a perdu gros en accumulant les crevaisons et en se retrouvant sans roue de secours, le contraignant à réparer comme il le pouvait et à ne repartir qu'au bout de trois heures.

Autre favori en difficulté, Stéphane Peterhansel a laissé filer les minutes à chaque point de passage pour perdre à l'arrivée une demi-heure sur ses principaux concurrents. Une situation qu'a également vécu, dans une moindre mesure, son coéquipier Mattias Ekström. Finalement, et malgré sa position d'ouvreur, Carlos Sainz est le pilote Audi qui s'en est le mieux sorti en parvenant à se maintenir aux avant-postes.

En tête, justement, on a retrouvé le tenant du titre Nasser Al-Attiyah, déçu la veille après une erreur de navigation. Le Qatari a été parmi les plus rapides toute la journée et a profité du final qui a piégé certains concurrents, notamment Yazeed Al Rajhi, qui figurait parmi les premiers en début d'étape. Cette situation a permis à plusieurs outsiders de se montrer, si tant est qu'ils ne commettaient pas d'erreur ou ne rencontraient pas de problème. On pense en premier lieu à Erik van Loon, en tête à sept points de passage mais finalement battu de 14 secondes par Nasser Al-Attiyah, mais également à Lionel Baud (Toyota), Simon Vitse (MD Optimus), Mathieu Serradori (Century) ou encore Martin Prokop (Ford).

Vainqueur de l'étape, Nasser Al-Attiyah a devancé Erik van Loon de quelques secondes, donc, et Carlos Sainz de 5'05. Les deux hommes sortent renforcés de cette étape mouvementée, l'Espagnol conservant la tête du classement général, où Nasser Al-Attiyah remonte au deuxième rang avec un retard réduit à 2'12. Derrière le duo, tout a été chamboulé et l'on retrouve au troisième rang Mathieu Serradori, le Français devançant son compatriote Simon Vitse. Après cette journée noire, Sébastien Loeb ne figure plus dans le top 10 et accuse un retard de 1h21 sur le leader de l'épreuve.

Classement général provisoire après l'Étape 2

Pilote Auto Temps Pénalité 1 C. Sainz Audi 8h34'26 2 N. Al-Attiyah Toyota +2'12 0'10 3 M. Serradori Century +24'55 4 S. Vitse MD Optimus +25'40 5 G. De Villiers Toyota +26'38 2'00 6 Y. Al Rajhi Toyota +27'59 7 B. Baragwanath Century +32'13 1'00 8 M. Prokop Ford +35'24 9 S. Peterhansel Audi +36'08 10 H. Lategan Toyota +39'52 ... E. Van Loon Toyota +46'52 32'10 M. Ekström Audi +48'11 15'00 R. Dumas Toyota +50'37 2'00 O. Terranova Prodrive +1h08'33 S. Loeb Prodrive +1h21'43