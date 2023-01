Autos, Étape 5 - Al-Attiyah ne cède rien aux Audi, Loeb accidenté

Charger le lecteur audio

Au lendemain de la décision des organisateurs de redonner de la puissance supplémentaire aux Audi, Nasser Al-Attiyah était visiblement remonté ! Bien décidé à faire mentir sa propre réaction, lui qui accusait le législateur d'ainsi "tuer la course", le tenant du titre a profité d'une étape tracée autour de Haïl avec 375 km de spéciale pour envoyer un message clair à la concurrence : alors qu'il est également leader du classement général, il faudra frapper fort pour le déloger de cette place.

Entre les favoris, cette journée 100% sable avec énormément de hors-piste n'a pas permis de creuser de gros écarts comme on a pu en voir ces derniers jours. En revanche, le terrain a offert une véritable baston pour la victoire d'étape entre des cadors prêts à lutter à coups de seconde. Outre Nasser Al-Attiyah, on a vu Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz se mêler à ce combat des chefs. Vainqueur hier alors que ses ambitions au classement général ne sont pour le moment plus d'actualité, Sébastien Loeb n'a pas souffert de sa position d'ouvreur sur la route mais a de nouveau rencontré des ennuis, lui qui se plaignait de ne pas vivre la moindre journée sans galère. Cette fois-ci, c'est un tonneau en fin de spéciale qui lui a fait perdre un quart d'heure, le temps de changer une roue.

Sébastien Loeb et Fabian Lurquin se sont retrouvés sur le toit...

À l'arrivée, c'est bien Nasser Al-Attiyah qui a été le plus rapide ce jeudi au volant de son Toyota Hilux, bouclant les hostilités en moins de 4h15. Les écarts se sont un petit peu plus creusés dans le dernier tronçon et Carlos Sainz a pris la deuxième place à 1'57, Stéphane Peterhansel la troisième à 3'44. Sébastien Loeb en a finalement terminé avec un retard de 19'58.

Il faut noter par ailleurs que cette journée a coûté du temps à Erik van Loon, dixième du général ce matin, en raison de problèmes mécaniques qui lui ont fait perdre une grosse demi-heure. Pour Laia Sanz et son copilote Maurizio Gerini, le Dakar s'est en revanche arrêté aujourd'hui après un gros accident en début d'étape. S'ils s'en sortent indemnes, leur Astara est détruite après avoir fait des tonneaux.

Au classement général, Nasser Al-Attiyah conforte son leadership mais c'est Stéphane Peterhansel qui s'empare de la deuxième place au détriment de Yazeed Al-Rajhi, pourtant auteur d'une belle journée pour tenter de préserver sa place sur le podium. L'avance du leader se chiffre désormais à 22'36 sur le premier des pilotes Audi, Carlos Sainz pointant quant à lui à 34'52.

Classement général provisoire après l'Étape 5

Pilote Auto Temps Pénalité 1 N. Al-Attiyah Toyota 20h47'36 0'10 2 S. Peterhansel Audi +22'36 3 Y. Al-Rajhi Toyota +27'01 4 C. Sainz Audi +34'52 5 H. Lategan Toyota +57'58 20'00 6 L. Moraes Toyota +1h01'43 7 G. De Villiers Toyota +1h07'57 2'00 8 M. Ekström Audi +1h35'56 9 M. Prokop Ford +1h52'05 10 R. Dumas Toyota +1h52'10 11 S. Loeb Prodrive +1h53'41 2'00