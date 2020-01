Autos, étape 7 - Intouchable, Sainz signe le triplé

Carlos Sainz et X-Raid n'en finissent plus d'impressionner sur le Dakar 2020. L'Espagnol a pris les commandes de la septième étape, reliant Riyad et Wadi Al Dawasir, au moment du cinquième point de contrôle, après un début de journée mené par Nasser Al-Attiyah (Toyota) puis Yasir Seaidan (MINI). Sainz a achevé cette nouvelle démonstration de force avec une avance de 2'12 sur Al-Attiyah et 2'53 sur Stéphane Peterhansel (MINI), qui demeurent ses deux plus proches adversaires après cette journée.

Il faut noter la très belle prestation du Néerlandais Bernhard Ten Brinke (Toyota), quatrième à moins de trois minutes. Un temps très proche des leaders, Fernando Alonso (Toyota), dont il s'agissait de la première grosse expérience des dunes, a progressivement décroché en seconde partie d'étape, s'offrant malgré tout une belle sixième place, à 7'49, qui pourrait lui permettre de revenir dans le top 10.

