Autos, Étape 9 - Loeb vainqueur du jour, Al-Attiyah creuse son avance

La neuvième étape du Dakar, qui faisait suite à la journée de repos à Riyad, prévoyait 358 km de spéciale et 328 km de liaison pour rejoindre Harad, à l'est. Une journée qui mettait les concurrents face à un défi de navigation, notamment au cœur des oueds et des canyons de la première moitié du parcours, avant les dunes à franchir par la suite.

Dès les premiers kilomètres, coup de théâtre : Carlos Sainz, victorieux avant-hier, est parti en tonneau dans une dune. Souffrant du thorax, l'Espagnol a d'abord embarqué dans un hélicoptère en direction de l'hôpital, avant de demander au pilote de faire demi-tour pour retourner auprès de son Audi et d'attendre l'assistance !

Pendant ce temps, Sébastien Loeb avait pris la tête de la spéciale, et il s'y est maintenu jusqu'au bout, signant sa troisième victoire au scratch sur cette édition, la 19e de sa carrière. Avec 3'07 de marge à l'arrivée sous les couleurs de Bahrain Raid Xtreme, il emmène un triplé Prodrive, devant Vaidotas Zala (Teltonika Racing) et Guerlain Chicherit (GCK Motorsport). Le Lituanien s'est emparé de la deuxième place au bout de 123 km, et il a même un temps pris la tête avant de voir Loeb répliquer, puis accroître son avance, impressionnant lorsque la piste s'est transformée en un mélange de sable et d'asphalte.

Après l'abandon de Stéphane Peterhansel samedi dans un gros accident et les péripéties de Carlos Sainz, Audi se console aujourd'hui avec la quatrième place de Mattias Ekström, devant Romain Dumas et sa Rebellion, puis Jakub Pryzognski sur la Mini X-raid. La première Toyota, elle, est celle de Giniel de Villiers, septième à huit minutes du premier.

Audi ayant pu envoyer son assistance auprès de Sainz, l'Espagnol devrait réussir à terminer l'étape, après un arrêt de plus de quatre heures. Quel que soit le temps perdu au final, il n'avait de toute façon plus d'espoir au général depuis ses mésaventures de la première semaine. Le rallye est toujours mené par Nasser Al-Attiyah, qui avait bouclé la première moitié de l'épreuve avec plus d'une heure d'avance sur son plus proche poursuivant, Henk Lategan. Celui-ci a été arrêté pendant 40 minutes aujourd'hui par un problème mécanique et c'est Lucas Moraes qui s'est emparé de la deuxième place, alors qu'Al-Attiyah, discret ce mardi, a cédé près de neuf minutes à Loeb mais augmenté son avance globale.

Quatrième dimanche soir à 1h52 du leader, Loeb grimpe sur le podium provisoire, à près de 22 minutes du second, tandis que Lategan glisse à la quatrième place à son tour, à environ trois minutes de l'Alsacien.

Demain, le Dakar entrera dans le Quart vide avec une spéciale au kilométrage raccourci, mais qui emmènera les concurrents vers un autre gros morceau, une étape marathon prévue jeudi et vendredi.

Classement général provisoire après l'Étape 9

Pilote Auto Temps Pénalité 1 N. Al-Attiyah Toyota 34h19'20 0'10 2 L. Moraes Toyota +1h21'57 3 S. Loeb Prodrive +1h43'08 4'10 4 H. Lategan Toyota +1h46'23 20'10 5 G. De Villiers Toyota +2h04'17 4'00 6 R. Dumas Toyota +2h25'51 2'00 7 M. Prokop Ford +2h45'36 8 B. Baragwanath Century +2h48'06 8'00 9 H. Wei SMG HW2021 +3h32'15 1'00 10 J. Yacopini Overdrive Racing +3h52'52 0'10

