Fractures aux vertèbres et à l'épaule : Sunderland abandonne

Le Dakar a perdu aujourd'hui l'un de ses favoris pour la victoire finale sur abandon, au cours de la cinquième étape. Victime d'une chute au 187e kilomètre de la spéciale Al-'Ula-Haïl, longue de 353 km, Sam Sunderland a tout d'abord déclaré une vive douleur dans la zone lombaire et au niveau de l'épaule gauche.

Conscient, le Britannique a été transféré au centre médical pour un examen poussé, a indiqué ASO, l'organisateur de la course. C'est finalement avec deux vertèbres et l'omoplate gauche fracturées que le pilote KTM doit renoncer, est en mesure d'annoncer Motorsport.com.

Sunderland, vainqueur du Dakar en 2017, a été l'un des grands animateurs de cette première semaine de compétition dans la catégorie motos et avait pris la tête du général avant de s'y faire détrôner dans la troisième étape par plusieurs pilotes, dont l'Américain et leader du général au départ de la cinquième étape, Ricky Brabec.

Vainqueur sur le fil de l'étape d'hier, Sunderland avait cependant écopé d'une pénalité l'ayant finalement repoussé à la huitième position de cette quatrième boucle. Il occupait ce matin la sixième place du général, à 19 minutes du commandement.

"Cela n'a pas été une journée parfaite pour nous aujourd'hui, mais comme souvent sur le Dakar, on voit deux côtés", commente Jordi Viladoms, directeur d'équipe KTM Rally, qui voit de l'autre côté Toby Price au sommet de l'étape du jour. "Toby a remporté l'étape et est deuxième au général, mais malheureusement, Sam s'est accidenté et ne pourra pas poursuivre la course. Heureusement, il semble que ses blessures ne soient pas trop sérieuses. Nous allons passer un peu de temps à l'hôpital avant le retour en Europe pour débuter la convalescence."

