Carlos Sainz abandonne, voiture trop endommagée

Carlos Sainz en aura connu, des péripéties, sur ce Dakar ! La course s'arrête après la neuvième étape pour lui, à la suite d'un ultime gros accident survenu dès les tout premiers kilomètres de la spéciale reliant Riyad à Harad. L'Espagnol est parti en tonneaux en sautant une dune et son Audi RS Q e-tron E2 s'était alors retrouvée sur le toit.

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, Carlos Sainz, qui souffrait de douleurs thoraciques sur le côté droit, a dans un premier temps été évacué en hélicoptère vers l'hôpital… avant de demander au pilote de faire demi-tour pour le ramener au chevet de son auto. Il a alors attendu l'assistance technique et, après un arrêt de plus de quatre heures, il a pu repartir.

Mardi soir, il a toutefois dû se rendre à l'évidence et annoncer son abandon. "Malheureusement, la voiture a été sérieusement endommagée dans notre accident d'aujourd'hui et elle ne peut pas être réparée", a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux. "C'est avec beaucoup de regrets que nous devons abandonner ce Dakar, mais le plus important c'est qu'il ne soit rien arrivé de grave. Merci à Lucas et à Audi pour leur travail et leur implication."

Audi a confirmé que la voiture avait subi des dommages structurels au niveau du châssis. "Heureusement, Carlos et Lucas vont tous les deux complètement bien, ils sont en bonne santé. Nous leur avons parlé et, même si l'impact a été important, ils vont parfaitement bien", avait précisé Rolf Michl, directeur d'Audi Sport GmbH, dans la soirée.

"Beaucoup d'erreurs" aux yeux d'Al-Attiyah

Carlos Sainz était déjà très distancé avant cette neuvième étape, lui qui a perdu beaucoup de temps dans une troisième journée cauchemardesque, avant un accident vendredi lors de la sixième étape, juste à côté de l'autre Audi de Stéphane Peterhansel. Ce mardi, le leader Nasser Al-Attiyah a jugé que le passage de dunes qui a causé la perte de l'Espagnol était piégeux et que son adversaire y a commis une erreur. Une de plus, à ses yeux... "C'était clair dès le début que c'était dangereux, et vous attaquez il se passe des choses. Pour moi, c'est un très, très gros saut, ça n'était pas facile. Je ne sais pas, je pense qu'il a fait beaucoup d'erreurs dans cette course", a observé le Qatari.

Pour Nasser Al-Attiyah, la course se révèle plus facile qu'espéré puisqu'il défend son statut de vainqueur en titre avec à ce stade une large avance en tête. Il le sait, les circonstances l'y ont aidé, et ce encore aujourd'hui puisqu'il a pu augmenter son avance tout en se classant huitième de la spéciale, grâce au problème mécanique qui a stoppé Henk Lategan pendant 40 minutes.

"Nous prenons les journées les unes après les autres. Aujourd'hui, nous avons fait du très bon boulot, sans erreurs, sans problèmes", commente-t-il. "Il faut qu'on avance comme ça jour après jour. On a une grosse avance à présent et j'espère finir et gagner ce Dakar."

Se sachant à l'abri à la régulière, Al-Attiyah veut doser son attaque sur les journées restantes. "Maintenant, je veux juste survivre. J'ai juste besoin de finir avec une bonne vitesse, sans problèmes", annonce-t-il. "Pour moi, il y a eu beaucoup d'erreurs de faites, et nous avons eu de la chance parce que nous avons eu des problèmes mais nous les avons résolus. Maintenant, il faut juste que l'on survive pour terminer chaque journée."

Le pilote Toyota reste malgré tout sur ses gardes : "Demain, c'est une étape plus courte, un peu plus de 100 km, et je pense que ce sera difficile, avec beaucoup de dunes. Mais il semble devoir pleuvoir et ce sera compliqué." C'est surtout la suite que tout le monde redoute, avec l'étape marathon prévue dans le Quart vide, mais Al-Attiyah s'y sent à l'aise : "C'est chez moi, je le connais très bien et je sais ce que je dois faire."