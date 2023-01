La journée cauchemardesque de Carlos Sainz

Charger le lecteur audio

En tête depuis le départ du Dakar 2023, dimanche, Carlos Sainz a connu tant de soucis mardi qu'il a dégringolé à la huitième place à une demi-heure du nouveau leader, son rival Nasser Al-Attiyah. En lice pour une quatrième victoire sur le légendaire rallye-raid, l'Espagnol a dû s'arrêter deux fois pour réparer son Audi RS Q e-tron E2, laissant filer la maigre avance de 2'12 qu'il comptait sur le pilote Toyota à l'heure de quitter le bivouac d'Al-'Ula ce matin pour cette spéciale de 467 km.

Une casse à l'arrière-gauche a provoqué son premier arrêt, au kilomètre 213. "L'étape avait bien commencé, parce que j'ai rattrapé [Erik] Van Loon, j'étais en train de rattraper Nasser puis il s'est arrêté pour une crevaison et nous l'avons dépassé", a expliqué ce soir Carlos Sainz à un petit groupe de médias.

"Ça allait franchement bien, avec un bon rythme, mais j'ai soudain senti quelque chose d'étrange sur la suspension arrière dans un virage à droite. Une rotule a cassé", a expliqué Sainz, qui avait une pièce de secours à bord et a donc pu s'atteler à une séance de mécanique pour la changer. "Ni Lucas [Cruz, son copilote] ni moi ne sommes satisfaits de la façon dont nous avons fait le travail, parce que ça aurait pu être fait plus rapidement. Nous avons eu des problèmes qui nous mettent très en colère, nous aurions pu mettre beaucoup moins de temps, mais nous ne sommes pas des mécaniciens..."

Plutôt résigné néanmoins sur ce point, l'Espagnol a concédé que cette pièce n'avait jamais cassé jusqu'alors et que les pierres qui jalonnaient le parcours hier l'avaient peut-être fissurée. Seulement, ce n'est pas le seul souci rencontré par l'équipage espagnol durant cette troisième étape, car vingt bonnes minutes se sont encore envolées en fin de spéciale.

"J'ai continué, attaqué fort, mais nous avons crevé et nous avons eu un problème avec le cric − là aussi, une erreur de notre part. Il ne soulevait pas [la voiture] et nous avons dû le faire avec des pierres pour changer le pneu", a-t-il expliqué. "En faisant cela, nous avons crevé l'autre", a-t-il poursuivi. "Quand nous avons voulu retirer la roue de la deuxième crevaison, il y avait une vis que nous n'arrivions pas à retirer. Nous avons également cassé le cric et nous avons dû attendre qu'Ekström la change. C'était un film à vous tenir éveillés la nuit !"

À l'issue de cette journée à rebondissements, Carlos Sainz occupe la huitième place à 33'11 de Nasser Al-Attiyah, passé en tête. Mais malgré sa perte de temps, l'Espagnol croit encore en ses chances de victoire. "Nous sommes toujours là", a-t-il assuré. "Une demi-heure sur un Dakar, c'est pas mal, mais au final on vit un Dakar où il se passe beaucoup de choses, et si c'est la tendance, il faut espérer que cela ne nous arrivera plus et que cela va plutôt arriver à ceux qui sont devant."

Convaincu qu'il n'a désormais plus qu'une seule stratégie, celle d'attaquer, Carlos Sainz sait que la course est encore longue : "Maintenant que nous allons devoir changer notre stratégie et attaquer, cela crée aussi le risque que plus de choses nous arrivent, mais nous allons essayer et nous allons faire en sorte que cela ne nous arrive pas."