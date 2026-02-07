Carlos Sainz se sépare de son fidèle copilote
Après 14 ans de succès sur les pistes du Dakar, Carlos Sainz a annoncé qu'il se séparait de son fidèle copilote Lucas Cruz, mettant un terme à l'un des duos les plus emblématiques du rallye‑raid.
Photo de: A.S.O.
Après 14 ans de collaboration, Carlos Sainz et Lucas Cruz ont annoncé qu'ils se séparaient d'un commun accord, au terme de leur dernière participation ensemble au Dakar 2026. Leur partenariat laissera derrière lui une trace durable dans l'histoire du rallye‑raid.
"D'un commun accord, Lucas et moi avons décidé de ne plus courir ensemble", a écrit Sainz sur ses réseaux sociaux. "Je tiens à le remercier pour son dévouement, son travail et toutes ces années passées ensemble, au cours desquelles nous avons vécu des moments incroyables et remporté de grandes victoires."
"Je ne peux que lui souhaiter le meilleur et beaucoup de succès pour la suite. Merci pour tout, Lucas. Dans les semaines à venir, je partagerai mes projets pour l'avenir."
Carlos Sainz, légende du rallye et multiple vainqueur du Dakar, a formé avec Lucas Cruz l'un des équipages les plus emblématiques du rallye‑raid moderne. Leur collaboration a commencé en 2009, lorsque Sainz a choisi Cruz pour être son copilote chez Volkswagen. Ils n'ont ensuite plus collaboré pendant trois ans, avant de se retrouver en 2015 et de ne plus se quitter.
Ensemble, ils ont remporté quatre victoires au Dakar avec quatre marques différentes : Volkswagen en 2010, Peugeot en 2018, Mini en 2020 et Audi en 2024, une performance rare qui a confirmé leur statut de duo légendaire de la discipline.
Dans un rallye-raid marathon comme le Dakar, le rôle du copilote ne se limite pas à la lecture des notes : il doit naviguer précisément, gérer la stratégie, rester calme dans des conditions extrêmes et maintenir une communication parfaite avec le pilote. Son rôle est tout aussi crucial que celui du pilote, et leur complémentarité a été la clé de leurs succès.
Partager ou sauvegarder cet article
Sainz : "Beaucoup de gens auraient aimé voir mon père tenter sa chance"
Carlos Sainz renonce à se présenter à la tête de la FIA !
"Je ne vois pas de conflit" : Sainz prêt à voir son père briguer la présidence de la FIA
Dernières actus
Lorenzo se reconnaît chez Márquez : "Il a réinventé son pilotage"
Yamaha assure que Quartararo sera de retour en Thaïlande
Airbags en Formule 1 : cette idée (presque) oubliée de la FIA
Assiste-t-on au retour du Bagnaia de 2024 ?
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires