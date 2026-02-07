Passer au contenu principal

Lorenzo se reconnaît chez Márquez : "Il a réinventé son pilotage"

Yamaha assure que Quartararo sera de retour en Thaïlande

Airbags en Formule 1 : cette idée (presque) oubliée de la FIA

Assiste-t-on au retour du Bagnaia de 2024 ?

Álex Márquez : "Je veux que mon avenir soit fixé avant la première course"

Carlos Sainz se sépare de son fidèle copilote

Esteban Ocon dévoile son casque pour la saison 2026 de F1

Valentino Rossi invité surprise à la cérémonie des Jeux Olympiques !
Dakar

Carlos Sainz se sépare de son fidèle copilote

Après 14 ans de succès sur les pistes du Dakar, Carlos Sainz a annoncé qu'il se séparait de son fidèle copilote Lucas Cruz, mettant un terme à l'un des duos les plus emblématiques du rallye‑raid.

Téha Courbon
Mis à jour:
#204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz, Lucas Cruz

Photo de: A.S.O.

Après 14 ans de collaboration, Carlos Sainz et Lucas Cruz ont annoncé qu'ils se séparaient d'un commun accord, au terme de leur dernière participation ensemble au Dakar 2026. Leur partenariat laissera derrière lui une trace durable dans l'histoire du rallye‑raid.

 

"D'un commun accord, Lucas et moi avons décidé de ne plus courir ensemble", a écrit Sainz sur ses réseaux sociaux. "Je tiens à le remercier pour son dévouement, son travail et toutes ces années passées ensemble, au cours desquelles nous avons vécu des moments incroyables et remporté de grandes victoires."

"Je ne peux que lui souhaiter le meilleur et beaucoup de succès pour la suite. Merci pour tout, Lucas. Dans les semaines à venir, je partagerai mes projets pour l'avenir."

Carlos Sainz, légende du rallye et multiple vainqueur du Dakar, a formé avec Lucas Cruz l'un des équipages les plus emblématiques du rallye‑raid moderne. Leur collaboration a commencé en 2009, lorsque Sainz a choisi Cruz pour être son copilote chez Volkswagen. Ils n'ont ensuite plus collaboré pendant trois ans, avant de se retrouver en 2015 et de ne plus se quitter.

Ensemble, ils ont remporté quatre victoires au Dakar avec quatre marques différentes : Volkswagen en 2010, Peugeot en 2018, Mini en 2020 et Audi en 2024, une performance rare qui a confirmé leur statut de duo légendaire de la discipline.

Dans un rallye-raid marathon comme le Dakar, le rôle du copilote ne se limite pas à la lecture des notes : il doit naviguer précisément, gérer la stratégie, rester calme dans des conditions extrêmes et maintenir une communication parfaite avec le pilote. Son rôle est tout aussi crucial que celui du pilote, et leur complémentarité a été la clé de leurs succès.

