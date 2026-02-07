Carlos Sainz se sépare de son fidèle copilote

Après 14 ans de collaboration, Carlos Sainz et Lucas Cruz ont annoncé qu'ils se séparaient d'un commun accord, au terme de leur dernière participation ensemble au Dakar 2026. Leur partenariat laissera derrière lui une trace durable dans l'histoire du rallye‑raid.

"D'un commun accord, Lucas et moi avons décidé de ne plus courir ensemble", a écrit Sainz sur ses réseaux sociaux. "Je tiens à le remercier pour son dévouement, son travail et toutes ces années passées ensemble, au cours desquelles nous avons vécu des moments incroyables et remporté de grandes victoires."

"Je ne peux que lui souhaiter le meilleur et beaucoup de succès pour la suite. Merci pour tout, Lucas. Dans les semaines à venir, je partagerai mes projets pour l'avenir."

Carlos Sainz, légende du rallye et multiple vainqueur du Dakar, a formé avec Lucas Cruz l'un des équipages les plus emblématiques du rallye‑raid moderne. Leur collaboration a commencé en 2009, lorsque Sainz a choisi Cruz pour être son copilote chez Volkswagen. Ils n'ont ensuite plus collaboré pendant trois ans, avant de se retrouver en 2015 et de ne plus se quitter.

Ensemble, ils ont remporté quatre victoires au Dakar avec quatre marques différentes : Volkswagen en 2010, Peugeot en 2018, Mini en 2020 et Audi en 2024, une performance rare qui a confirmé leur statut de duo légendaire de la discipline.

Dans un rallye-raid marathon comme le Dakar, le rôle du copilote ne se limite pas à la lecture des notes : il doit naviguer précisément, gérer la stratégie, rester calme dans des conditions extrêmes et maintenir une communication parfaite avec le pilote. Son rôle est tout aussi crucial que celui du pilote, et leur complémentarité a été la clé de leurs succès.