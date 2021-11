Dakar 2022 : Le parcours détaillé, étape par étape

1A (Prologue) - 1er janvier

Djeddah > Haïl : 834 km (spéciale 19 km)

Au beau milieu de deux longues liaisons, l’exercice de 19 kilomètres à parcourir sur des pistes de terre et quelques dunettes servira à tester son véhicule, mais surtout à répartir les pilotes selon leur niveau pour donner le départ du lendemain. Les résultats du jour donneront également l’occasion de procéder au briefing à une cérémonie particulière où les 15 premiers de chaque catégorie choisissent, dans l’ordre inverse du classement, leur position de départ pour la spéciale 1B… partie de bluff garantie !

1B - 2 janvier

Haïl > Haïl : 546 km (spéciale 334 km)

Le nord de l’Arabie saoudite offre des paysages montagneux qui contribuent aux contrastes du parcours du Dakar. Il reste que le sable s’invite déjà au programme, essentiellement sous forme de pistes pour le moment. Surtout, les difficultés de navigation que réserve le pays sont bel et bien présentes. Dans ce domaine, les copilotes sont dans le vif du sujet : hors de question de prendre des libertés avec le roadbook sous peine de sanctions chronométriques immédiates.

2 (Marathon) - 3 janvier

Haïl > Al Artawiyah : 585 km (spéciale 339 km)

Et voilà les premiers cordons de dunes du rallye, qui s’avèreront décisifs pour donner le ton général du Dakar 2022 et faire émerger les prétendants susceptibles de jouer les premiers rôles. Toutefois, il serait risqué de tenter un coup d’éclat sur la première journée d’une étape marathon : le soir venu, seule l’assistance entre pilotes et équipages inscrits en course est autorisée sur le parc de travail.

3 - 4 janvier

Al Artawiyah > Al Qaisumah : 554 km (spéciale 368 km)

La dose de sable du jour, conséquente, se situe sur la première partie de la spéciale. Et si la deuxième partie, plus roulante, parait plus abordable techniquement, les incessants croisements de pistes sont autant de sources d’erreurs et donc de minutes perdues en demi-tours et divers détours. Il faudra aussi avoir à l’esprit la question de la gestion des pneus pour terminer sans encombre le marathon.

4 - 5 janvier

Al Qaisumah > Riyad : 707 km (spéciale 465 km)

Le Dakar met le cap au sud pour rejoindre la capitale Riyad. Le panorama de la plus longue spéciale du rallye dresse un inventaire complet des joies du rallye-raid : une portion de pistes roulantes de près de 200 km, puis un cœur d’étape composé de cordons de dunes de tailles aléatoires, et un final rocailleux, en particulier lorsqu’il s’agira d’enchaîner les traversées d’oueds. Un des gros morceaux de bravoure de la première semaine.

5 - 6 janvier

Riyad > Riyad : 563 km (spéciale 348 km)

Pour aller chercher la scène de sport du jour, les pilotes et équipages s’orienteront vers l’est de Riyad et se lanceront dans une spéciale marquée par une nette différence de tons. Les pistes de terre et de cailloux du début de la journée tireront sur les bras des motards, mais il leur faudra garder un maximum d’énergie pour la longue portion de dunes de près de 80 kilomètres. Du vrai franchissement sur toute la fin de l’étape, voilà qui peut faire de belles différences.

6 - 7 janvier

Riyad > Riyad : 635 km (spéciale 421 km)

Pour achever la première semaine du rallye, la deuxième boucle tracée avec départ et arrivée dans la capitale explore cette fois l’ouest de Riyad. Les nombreux croisements de pistes du début de la spéciale exigeront une vigilance maximale de la part des copilotes. Les dunes du jour se présenteront en milieu de programme, avec une quarantaine de kilomètres d’ergs à avaler. Ceux qui auront pris l’avantage sur cette portion pourront ensuite capitaliser sur les pistes roulantes du final.

7 - 9 janvier

Riyad > Al Dawadimi : 700 km (spéciale 401 km)

C’est une région encore inexplorée par le Dakar que les pilotes vont investir pour la reprise des débats. Cette découverte débute par une centaine de kilomètres de dunes : on passe d’un erg à un autre sans bénéficier de répit. Après ce défi de franchissement d’une grande densité, le pilotage devient moins complexe, mais le labyrinthe de pistes pourrait occasionner des crises de nerfs dans les habitacles !

8 - 10 janvier

Al Dawadimi > Wadi Ad-Dawasir : 828 km (spéciale 394 km)

Il faut se préparer à vivre une journée interminable, car de longues liaisons vont s’ajouter à un menu de sable très copieux dans cette transhumance vers le sud saoudien. On ne verra que du sable et des dunes durant les 200 premiers kilomètres de spéciale, sautant sans cesse d’une vallée à une autre. Les paysages changeront en fin de journée… voire en soirée ou dans la nuit car le niveau de difficulté de l’étape retardera de nombreux concurrents.

9 - 11 janvier

Wadi Ad-Dawasir > Wadi Ad-Dawasir : 490 km (spéciale 287 km)

Le coup d’envoi pour la boucle de Wadi Ad-Dawasir sera donné plus tardivement, afin de permettre aux retardataires de la veille de tenir le choc : la résistance des machines et des organismes fait maintenant partie des paramètres déterminants. La présence de montagnes, puis les pistes qui serpentent entre les canyons, modifient sensiblement la façon de piloter. Mais même avec moins de sable, les difficultés restent réelles, en particulier sur le plan de la navigation.

10 - 12 janvier

Wadi Ad-Dawasir > Bisha : 757 km (spéciale 374 km)

Cette spéciale paraît dédiée à l’esthétique, les variations de reliefs et de couleurs participant à l’émerveillement continu. Le plaisir des yeux est accompagné de celui du pilotage, pour une moyenne qui sera certainement l’une des plus élevées. Attention toutefois à ne pas confondre vitesse et précipitation, spécialement quand il s’agira d’arbitrer lors des très nombreux croisements de pistes qui font aussi la signature des parcours saoudiens.

11 - 13 janvier

Bisha > Bisha : 500 km (spéciale 345 km)

Rien ne sera joué avant la boucle de Bisha, où le podium peut encore voler en éclats. Le rendez-vous s’impose comme le défi technique de la fin du rallye, puisque les véhicules seront plongés dans les dunes pendant la moitié du temps environ. Ils goûteront surtout à toutes les formes et à tous les types de dunes, y compris les plus molles du genre. Le décor est planté pour la dernière grande baston !

12 - 14 janvier

Bisha > Djeddah : 676 km (spéciale 163 km)

C’en est fini des dunes, mais pas du sable, qui recouvre encore la plupart des pistes au programme de l’ultime spéciale. Les habitudes prises depuis le début de rallye permettront à tous de savourer à plein le pilotage. En revanche, les liaisons seront longues pour rejoindre les rivages de la mer Rouge et le podium final installé sur la corniche de Djeddah.