Dakar

Le Dakar annonce le Portugal et le Maroc comme pays hôtes de l'édition 2027

De nouvelles dates et de nouveaux lieux pour le Dakar ont été annoncés à un peu plus de deux mois du départ de l'épreuve.

Rachit Thukral

Publié: 30 oct. 2026, 08:05

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Le parcours du Dakar 2027

Le Dakar 2027 se déroulera finalement au Portugal et au Maroc, la guerre au Moyen-Orient empêchant l'Arabie saoudite d'accueillir l'épreuve comme prévu initialement.

Dans un premier temps programmée pour débuter le jour de l'An, la 49e édition du Dakar aura désormais lieu du 7 au 23 janvier et traversera deux continents, ramenant le rallye-raid à ses racines européennes et africaines.

Selon le nouvel itinéraire, le rallye s'élancera du Portugal, avec le stade de l'Algarve qui accueillera le prologue. Le Portugal recevra également la première étape complète de l'épreuve, avant que le rallye ne rejoigne le Maroc pour les neuf étapes restantes.

Les concurrents se dirigeront d'abord vers le sud du Maroc, avant de remonter vers le nord en longeant l'océan Atlantique. Après avoir parcouru près de 8000 km en deux semaines, le rallye s'achèvera dans la capitale, Marrakech.

"Cette 49e édition du Dakar, délocalisée, répondra aux exigences sportives qui en ont toujours fait le rallye-raid le plus exigeant au monde", a déclaré le directeur du Dakar, David Castera.

"Malgré le délai très court dont nous avons disposé, nous avons conçu un véritable Dakar. Au Portugal, l'ACP (Automóvel Club de Portugal) nous apporte son soutien. Depuis 2024, son épreuve du Championnat du monde des Rallyes-Raid FIA-FIM s'est imposée comme un rendez-vous incontournable de la saison. Au Maroc, notre connaissance de l'ensemble du territoire, associée aux capacités opérationnelles de nos équipes internes, nous permet d'aller bien au-delà des formats proposés jusqu'ici dans le pays : les concurrents découvriront le royaume d'un bout à l'autre."

"Nous en explorerons toutes les spécificités à travers un parcours d'une ampleur inédite. Là encore, l'expérience du pays dans l'organisation de grands événements internationaux, ainsi que la qualité de ses infrastructures, seront des atouts précieux pour proposer à tous un Dakar véritablement de premier ordre."

Le Dakar 2027 a fait l'objet de nombreuses spéculations, alors que des interrogations subsistaient sur la possibilité de maintenir le rallye-raid en Arabie saoudite dans le contexte du conflit qui se poursuit au Moyen-Orient. Les Houthis, alliés de l'Iran, ont récemment attaqué plusieurs sites stratégiques du pays, dont l'aéroport international de Riyad, plongeant l'avenir de l'épreuve dans une grande incertitude.

Mais l'ASO étudiait des solutions de repli depuis plusieurs semaines. Le Maroc s'est finalement imposé comme la destination la plus évidente, en raison de ses paysages et de son histoire dans le rallye-raid. Le pays accueille déjà le Rallye du Maroc, inscrit au calendrier du Championnat du monde des Rallyes-Raid et souvent considéré comme une répétition générale du Dakar.

L'ASO avait également envisagé d'associer le Maroc à un pays européen. L'Espagne et le Portugal apparaissaient comme les destinations les plus probables pour accueillir le départ de l'épreuve, avant que le choix ne se porte finalement sur le second.

Le Dakar se déroulera donc hors d'Asie pour la première fois depuis 2020, année où le rallye avait rejoint l'Arabie saoudite dans le cadre d'un accord pluriannuel.

L'épreuve trouve ses origines dans les années 1970, à l'époque où elle était connue sous le nom de Rallye Paris-Dakar et où son départ et son arrivée étaient traditionnellement organisés dans les capitales française et sénégalaise.





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