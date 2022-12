Favoris et outsiders : les engagés à connaître sur le Dakar 2023

Charger le lecteur audio

Le Dakar 2023 s'élance ce samedi 31 décembre en Arabie saoudite, avec un Prologue de 13 km en guise de mise en bouche. Suivront deux semaines d'un parcours qui s'annonce très sélectif, avec une deuxième partie qui enverra les concurrents dans des zones encore jamais visitées du redouté désert du Quart vide. Au total, toutes catégories confondues, ils seront plus de 600 sur la ligne de départ.

Dans les catégories Autos et Motos, plusieurs concurrents sont d'ores et déjà affublés de l'étiquette de favori. D'autres endosseront le costume d'outsider, tandis que certains seront à suivre ne serait-ce que par curiosité, compte tenu de leur profil, de leur histoire ou de leur passé. Dans une liste des engagés très dense, Motorsport.com a dégagé une liste non exhaustive afin de connaître les principales forces en présence et des les identifier plus rapidement.

Nasser Al-Attiyah et Sam Sunderland remettent leurs titres en jeu au sein de deux plateaux particulièrement relevés. Le premier, avec un Toyota Hilux évolué et toujours copiloté par Mathieu Baumel, devra notamment faire face à l'armada d'Audi Sport ainsi qu'à l'équipe Prodrive de Sébastien Loeb. Le second, au guidon d'une machine GasGas, aura une horde de pilotes Honda, KTM, Husqvarna et Sherco à ses trousses, Yamaha ayant quitté le rallye-raid.

Les principaux engagés en Autos

Deuxième en 2022, Sébastien Loeb figure parmi les favoris.

N° Pilote Copilote Équipe Voiture 200 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota Gazoo Racing Toyota DKR Hilux 201 Sébastien Loeb Fabian Lurquin Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter 202 Yazeed Al Rajhi Dirk von Zitzewitz Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive 203 Jakub Przygonski Armand Monleon X-Raid Mini JCW Team Mini John Cooper Works Plus 204 Stéphane Peterhansel Édouard Boulanger Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2 205 Giniel de Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing Toyota GR DKR Hilux 206 Guerlain Chicherit Alex Winocq GCK Motorsport Prodrive Hunter 207 Carlos Sainz Lucas Cruz Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2 208 Orlando Terranova Alex Haro Bravo Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter 209 Mathieu Serradori Loïc Minaudier Century Racing Factory Team Century CR6-T 210 Martin Prokop Viktor Chytka Orlen Benzina Team Ford Raptor RS Cross Country 211 Mattias Ekström Emil Bergkvist Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2 213 Vaidotas Zala Paulo Fiuza Teltonika Racing Prodrive Hunter 214 Benediktas Vanagas Kuldar Sikk Toyota Gazoo Racing Baltics Toyota Hilux 215 Erik van Loon Sébastien Delaunay Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive 216 Brian Baragwanath Leonard Cremer Century Racing Factory Team Century CR6-T 217 Henk Lategan Brett Cummings Toyota Gazoo Racing Toyota GR DKR Hilux 218 Christian Lavieille Valentin Sarreaud MD Rallye Sport MD Optimus 231 Romain Dumas Max Delfino Rebellion Racing Toyota Hilux

Les principaux engagés en Motos

Sam Sunderland remet son titre en jeu.

N° Pilote Moto 1 Sam Sunderland GasGas 2 Ricky Brabec Honda 5 Joan Barreda Bort Honda 7 Pablo Quintanilla Honda 8 Toby Price KTM 9 Mason Klein KTM 10 Skyler Howes Husqvarna 11 José Ignacio Cornejo Honda 14 Sebastian Bühler Hero 15 Lorenzo Santolino Sherco 16 Ross Branch Hero 18 Daniel Sanders GasGas 19 Rui Gonçalves Sherco 20 Harith Noah Koitha Veettil Sherco 27 Joaquim Rodrigues Hero 42 Adrien van Beveren Honda 47 Kevin Benavídes KTM 52 Matthias Walkner KTM 77 Luciano Benavídes Husqvarna 42 Stefan Svitko KTM