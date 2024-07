Ford veut "dominer" le rallye avec un programme d'usine pour le Dakar

Ford est déjà très présente dans les compétitions tout-terrain grâce à une équipe semi-usine dans le Championnat du monde des Rallyes et à des participations officielles à la Baja 1000 et à la Finke Desert Race en Australie, mais la marque américaine se lance maintenant dans le rallye tout-terrain en association avec M-Sport.

Le Raptor T1+ a été dévoilé pour la première fois au public lors du Goodwood Festival of Speed vendredi, après avoir déjà effectué 10 000 km d'essais privés avec le challenger à moteur V8. Le quadruple vainqueur du Dakar Carlos Sainz et le double champion Nani Roma ont été engagés pour mener ce programme, l'identité des deux autres pilotes devant être annoncée à une date ultérieure.

Pour Ford, participer au Dakar en Arabie saoudite fait partie de son intention de régner sur le rallye dans toutes ses disciplines, selon Mark Rushbrook, le patron du sport automobile. "Nous sommes enthousiastes. Nous voulons dominer le tout-terrain et le rallye", a déclaré Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports, à Motorsport.com.

"Tout ce que nous faisons en WRC est fantastique, ainsi que sur la Finke, la Baja et la King of the Hammers, mais nous sommes tellement excités d'avoir cette toute nouvelle voiture avec M-Sport, avec Nani, avec Carlos, pour nous attaquer au Dakar. C'est le défi ultime."

Ford Raptor T1+ Photo by: Red Bull Content Pool

Ford a fait une sortie expérimentale sur le Dakar plus tôt cette année avec une version révisée du Ranger construit par NWM pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de l'épreuve, tout en construisant un tout nouveau véhicule pour le début de son programme d'usine à part entière en 2025. Rushbrook explique que Ford a été attiré par le défi et l'attrait du Dakar, qui reste le rallye-raid le plus prestigieux au monde.

"Toutes les Bajas sont de grandes courses, la Finke est une grande course, tout comme le King of the Hammers. Il y a tellement de bonnes courses tout-terrain, certaines plus régionales ou moins locales que d'autres", a-t-il déclaré. "Mais nous avons senti que le Dakar était vraiment le défi ultime, [de par] la longueur de la course, l'audience mondiale."

"C'est un défi énorme. Toutes les courses tout-terrain sont difficiles à différents égards. Parce que le Dakar est très long, avec tant de longues journées, il met à l'épreuve non seulement la machine, mais aussi les individus, leur force. Nous savons, grâce à nos efforts en début d'année avec une Ford Ranger, à quel point c'est difficile. Nous savons donc quel défi nous avons relevé, mais nous sommes enthousiastes."

Les constructeurs automobiles approuvent généralement les programmes de sport automobile pour une durée déterminée, le conseil d'administration évaluant périodiquement s'il convient de les poursuivre ou non en fonction de facteurs tels que le retour sur investissement, les finances et l'économie en général.

Cependant, Rushbrook a déclaré qu'il n'y avait "pas de date fixe" pour le projet Dakar de Ford, avant d'ajouter : "Ce n'est pas comme si on gagnait et qu'on partait. Il ne s'agit pas de dire 'gagnez et nous disparaissons'. Comme je l'ai dit, nous voulons nous approprier le tout-terrain. Donc indéfiniment. Tant que cela a un sens, pourquoi nous arrêterions-nous ?"