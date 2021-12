Enfin négatif, Giniel de Villiers tente de rejoindre Djeddah

C'est un premier soulagement pour Giniel de Villiers, qui reprend espoir en vue de sa participation au Dakar 2022. Celle-ci était incertaine depuis plusieurs jours, le pilote sud-africain ayant contracté le COVID-19 en début de semaine dernière. Une situation qui l'a empêché de s'envoler dimanche dernier pour l'Arabie saoudite en même temps que le reste de l'équipe Toyota Gazoo Racing South Africa.

Testé positif le lundi 20 décembre, le vainqueur du Dakar 2009 a quotidiennement effectué des tests dans l'attente que l'un d'entre eux revienne négatif. Plus d'une semaine après, ce test négatif lui permettant de voyager est enfin tombé, après une période de quarantaine et d'incertitude. Une première bonne nouvelle qui n'assure pas encore totalement sa présence sur l'édition 2022, car Giniel de Villiers doit impérativement arriver à Djeddah au plus tard mercredi, tandis que le Dakar s'élancera officiellement samedi 1er janvier.

"Giniel de Villiers a été testé négatif et il est actuellement en route pour Djeddah", a confirmé son équipe. "L'organisation du voyage est compliquée mais l'équipe est convaincue qu'elle trouvera une manière de le faire venir ici à temps."

La présence de Giniel de Villiers sur ce Dakar est précieuse pour Toyota, alors que le pilote de 49 a activement été impliqué dans le développement du tout nouveau GR DKR Hilux T1+ ces derniers mois. Son copilote Dennis Murphy l'attend sur place tandis que le constructeur a prévu deux solutions de remplacement en cas de coup dur : Kris Meeke et Bernhard Ten Brinke sont en Arabie saoudite et se tiennent prêts à pallier un éventuel forfait.

Le Toyota Gazoo Racing engagera au total quatre T1+ officielles avec également le triple vainqueur du Dakar Nasser Al-Attiyah, le Sud-Africain Henk Lategan pour sa deuxième participation, et son compatriote Shameer Variawa pour une troisième participation à l'épreuve.

"L'équipe est pleinement préparée pour le Dakar et nous avons hâte de tester notre nouvel Hilux T1+ face à la concurrence", expliquait lundi Glyn Hall, directeur de l'équipe. "Nous sommes convaincus que la nouvelle voiture nous permet d'atteindre un tout autre niveau, mais on ne sait jamais où l'on se situe avant le début d'une course. Nous sommes impatients de nous lancer."