Hubert Auriol, légende du Dakar, est décédé

Ses larmes et sa terrible douleur peu après l'arrivée de l'avant-dernière étape du Paris-Dakar en 1987 ont durablement marqué les esprits. Hubert Auriol s'en est allé ce dimanche, a fait savoir son entourage ainsi qu'un responsable d'ASO, société organisatrice du Dakar, dont l'édition 2021 est en cours en Arabie saoudite.

Hubert Auriol a remporté dans sa carrière le Dakar à trois reprises, d'abord à moto en 1981 et 1983 au guidon d'une BMW, puis pour Mitsubishi, en auto, en 1992. Entretemps, il y a évidemment eu l'édition 1987, marquée par un duel d'une intensité rare avec Cyril Neveu (sur Honda) tout au long de l'épreuve. Alors qu'il semblait avoir fait le plus dur à l'avant-veille de l'arrivée en prenant un avantage important, Auriol se brisa les deux chevilles le lendemain. Il rallia malgré tout la fin de l'étape, conservant les commandes de l'épreuve au prix d'une douleur extrême, dans un effort aussi déchirant que vain, contraint qu'il fut d'abandonner face à des blessures graves.

C'est après cet épisode qu'il arrêta la moto pour se mettre aux autos sur l'épreuve, dès 1988 avec un buggy, avant de connaître le succès sur Mitsubishi en 1992, faisant de lui le premier pilote à remporter le Dakar à la fois en moto et en auto. Sa carrière l'a aussi vu coiffer à cinq reprises la couronne de vainqueur de la Coupe du monde des Rallyes-raids.

À partir de 1995 et jusqu'en 2003, il sera le directeur du Dakar à la suite de la reprise de l'épreuve par le groupe Amaury, avant de participer à la création et l'organisation de diverses compétitions de rallye-raid comme la Légende des Héros en 2006 ou encore l'Africa Race en 2008.

En dehors de la compétition, il s'est lancé dans un défi impressionnant en juin 1987, pendant sa convalescence : celui de battre le record du tour du monde sur avion à hélices, qui datait alors de 1938 et était la propriété d'Howard Hughes, en trois jours, 19 heures et 14 minutes. Au sein d'une équipe composée d'Henri Pescarolo et de deux autres accompagnateurs, Patrick Fourticq et Arthur Powell, ce tour du monde a été bouclé en 88 heures et 49 minutes. Il s'agissait alors du nouveau record du monde, qui tient toujours actuellement.

De façon plus anecdotique, il fut le tout premier animateur, pour TF1, du populaire programme de télé-réalité "de survie" Koh-Lanta en France, en 2001, avant que Denis Brogniart ne lui succède.