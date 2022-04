Julien Ingrassia va relever le défi du Dakar

Charger le lecteur audio

Julien Ingrassia a consacré une grande partie de sa vie professionnelle à sa collaboration avec Sébastien Ogier, avec en point d'orgue huit titres conquis ensemble en Championnat du monde des Rallyes. L'an passé, le copilote avait annoncé qu'il tirerait sa révérence et l'a fait au soir du dernier sacre des deux hommes.

Si Ogier poursuit, à temps partiel, sa carrière en WRC avec Toyota et son nouvel acolyte Benjamin Veillas (tout en débutant sa carrière en Endurance sur circuit), Ingrassia a lui fait une croix sur cette discipline. Mais pas sur la compétition puisqu'il a annoncé ce vendredi qu'il allait renfiler le casque pour se consacrer à une autre discipline, à savoir le rallye-raid, avec comme objectif annoncé la participation au prochain Dakar pour y être compétitif.

"Nouveau challenge, même cap !", peut-on notamment lire sur sa page Facebook officielle. "C'est dans une discipline très différente que je vous annonce m'engager aux côtés de Mika Pisano ! Pilote aux multiples facettes, Mika sera un partenaire idéal pour que mon apprentissage de la navigation en rallye-raid soit le plus rapide et solide possible. Je suis très heureux de m'engager dans cette aventure ! Objectif : être les plus performants possible dès le Dakar 2023 ! À très vite pour vous donner un peu plus de détails sur notre programme !"

Pour DirtFish, le Français a expliqué : "C'est une discipline complètement différente du WRC, je ne vais pas comparer les deux, mais c'est une excellente occasion de découvrir et de développer de nouvelles compétences, de nouveaux défis. Bien sûr, le Dakar reste l'une des courses les plus emblématiques du sport automobile, mais comme j'ai eu des saisons très chargées en WRC jusqu'à présent, je n'y ai jamais vraiment pensé. Ces derniers mois en dehors de la compétition pure m'ont donné le temps d'y réfléchir."

"Je suis curieux de comprendre et d'expérimenter à quel point l'intérieur de la voiture peut être rude avec les impacts, la longueur des étapes et la chaleur. Il est donc certain que j'aurai besoin d'un programme de préparation solide. Nous allons y travailler avec mon entraîneur Stéphane Orsier."

Alors que Mika Pisano a pour sa part récemment fait la transition entre moto et voiture en rallye-raid, le duo nouvellement formé devrait faire ses débuts au Rallye d'Andalousie en juin, pour la quatrième manche que Championnat du monde des Rallyes-Raids. Ingrassia s'attend à débuter les tests "dès que possible, probablement un peu en avril et assurément quelques jours en mai".

"Bien sûr, le type de voiture que nous piloterons avec Mika sera déterminant, mais je veux apprendre aussi vite et aussi bien que possible", a ajouté Ingrassia, toujours cité par DirtFish. "Pour cela, Mika sera d'une grande aide avec cette expérience de pilote moto, et nous viserons le podium. Avec Mika, nous mettrons en place des stratégies, et nous n'oublierons jamais que garder le contrôle de soi sera le meilleur moyen de se sortir d'une situation délicate."