Kenjiro Shinozuka est décédé

Vainqueur du Dakar en 1997 mais également de deux rallyes en WRC, Kenjiro Shinozuka s'en est allé. Malade, il s'est éteint ce lundi à l'âge de 75 ans, lui qui fut le premier pilote japonais à s'imposer dans les deux disciplines. Son successeur est d'ailleurs toujours attendu en Championnat du monde des Rallyes, alors que Hiroshi Masuoka avait repris le flambeau sur le Dakar en 2002 et 2003.

Né à Tokyo en 1948, Kenjiro Shinozuka est avant tout associé au constructeur Mitsubishi, avec qui il devient en 1988 le premier pilote titré en Championnat d'Asie-Pacifique des Rallyes aux côtés de son copilote lituanien Fred Gocentas, décédé en 2013.

En 1991, associé à John Meadows, il entre définitivement dans l'Histoire en s'imposant sur le Rallye de Côte-d'Ivoire au volant d'une Mitsubishi Galant VR-4. L'épreuve africaine comptait alors pour le Championnat du monde des Rallyes WRC et, l'année suivante, Kenjiro Shinozuka parvient à rééditer ce succès. Au total, il aura pris le départ de 20 manches en mondial entre 1976 et 1997, signant également un podium sur le Safari Rally au Kenya en 1994.

Sa carrière est aussi et surtout marquée par son attirance pour le rallye-raid. Au départ du Dakar au volant d'un Mitsubishi Pajero officiel en 1987, il termine ainsi troisième, puis deuxième un an plus tard juste derrière Juha Kankkunen. Une nouvelle fois sur le podium en 1992 et 1995, il décroche la consécration en remportant enfin l'épreuve lors de son édition 1997, toujours sous les couleurs de Misubishi, et avec à ses côtés le Français Henri Magne pour navigateur.

Kenjiro Shinozuka (Nissan) lors du Dakar 2004. Photo de: Sutton Images

Encore sur la boîte en 1998 (2e) puis 2002 (3e), Kenjiro Shinozuka quitte en 2003 le giron Mitsubishi pour rejoindre l'équipe d'usine Nissan. L'aventure tourne toutefois assez mal quand le Japonais et son copilote Thierry Delli-Zotti se blessent gravement dans un accident survenu dans une dune. Un temps plongé dans le coma, il reprend tout de même la compétition quelques mois plus tard, participant finalement à son dernier Dakar en 2007.

Il compte au total 21 participations au Dakar sur le continent africain (dont 20 consécutives) entre 1986 et 2007, pour une victoire au classement général, deux deuxièmes places et quatre troisièmes places.

Kenjiro Shinozuka a été honoré en 2022 en rejoignant le Hall of Fame du sport automobile japonais, et il avait intégré l'an passé l'équipe en charge de la sécurité sur le Rallye du Japon. À sa famille et à ses proches, la rédaction de Motorsport.com adresse ses sincères condoléances.