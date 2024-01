Motos, 10e étape - Brabec enfonce le clou en tête du Dakar

L'arrivée du Dakar 2024 approche à grands pas et les occasions de faire la différence au classement général s'amenuisent. Surtout, la 12e étape ce mercredi en offrait assez peu, avec un terrain particulièrement plat et roulant, formant une boucle autour d'Alula avec comme unique véritable difficulté la navigation.

Brillant vainqueur mardi, Adrien van Beveren devait ouvrir la route pour parcourir les 371 km au programme, ce qu'il a fait en concédant logiquement du temps mais en prenant les bonifications accordées par le règlement. Le Français s'en est ainsi très bien sorti, ne lâchant sur la ligne que 20 petites secondes à Ricky Brabec.

Et c'est d'autant plus remarquable que l'Américain est sur son petit nuage dans cette deuxième semaine. Régulier lors des premières étapes et très fort depuis deux jours, le pilote Honda a de nouveau frappé un grand coup dans sa quête d'un premier succès final sur l'épreuve. Bien que parti deuxième, il a pris l'ascendant sur la deuxième partie de la spéciale, affirmant un peu plus encore son autorité en tête du classement général.

Car dans le même temps, Ross Branch a bien tenté de suivre la cadence, mais ça n'a pas suffi, le Botswanais perdant 3'45 à l'issue de la spéciale du jour. "Nacho" Cornejo, lui, a fait de la résistance, au point de ne terminer qu'à deux secondes du chrono de Ricky Brabec ! Insuffisant toutefois pour le menacer au général.

Au passage, Ricky Brabec s'est adjugé la victoire d'étape, sa première sur cette édition. Le scratch aurait pu lui échapper puisque derrière lui, certains se sont fait remarquer, à l'image de Daniel Sanders ou encore de Harith Noah au guidon de sa Sherco. Le pilote indien a finalement pris la cinquième place de la spéciale à 1'55, une fois les bonifications prises en compte pour les ouvreurs.

Ce mercredi, alors qu'il ne reste que deux étapes à boucler dont un très gros morceau jeudi, Ricky Brabec compte une avance désormais portée à 10'54 sur Ross Branch, dont la deuxième place est plus que jamais sous la menace d'Adrien van Beveren et de "Nacho" Cornejo. Le quatuor reste en lice pour la victoire finale, puisque l'écart avec la concurrence est ensuite plus marqué, le tenant du titre Kevin Benavídes se retrouvant à plus d'une demi-heure.

Classement général provisoire