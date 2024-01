Motos, 1ère étape - Schareina abandonne, Branch impressionne

Au lendemain d'un Prologue annonçant déjà la couleur, les organisateurs avaient promis une première étape "dense et exigeante" sur le Dakar 2024. Les 405 km de spéciale entre Al-'Ula et Al Enakiyah l'ont confirmé, avec un parcours inédit pour l'épreuve, et de l'altitude.

Un premier acte qui n'a pas tardé à faire des dégâts puisque dès le 82e kilomètre, Joaquim Rodrigues a chuté. Conscient mais incapable de reprendre le guidon de sa machine, le pilote Hero a d'abord été assisté par Joan Barreda et Sebastian Bühler, avant d'être évacué vers l'hôpital d'Al-'Ula en raison d'une suspicion de fracture.

Le pilote portugais n'est pas le seul à voir son Dakar s'arrêter brutalement et prématurément. Révélation de la veille en remportant le Prologue, Tosha Schareina est lui aussi tombé, après 240 km de spéciale. Cette fois-ci, c'est Ross Branch, alors en tête aux précédents pointages, qui s'est arrêté pour lui porter assistance. Victime d'une fracture du poignet gauche, le pilote Honda a dû renoncer.

"J'ai accroché quelque chose avec la roue arrière", raconte-t-il. "C'était une portion plutôt lente, il n'y avait pas de danger, mais j'avais de la poussière devant moi. J'ai attrapé quelque chose et je suis tombé avec une telle malchance que je me suis cogné le poignet."

Un peu plus tard, c'est Michael Docherty, qui faisait des prouesses en menant la danse après 318 km, qui a été victime d'une chute. Souffrant d'un traumatisme à la hanche, il a été héliporté vers l'hôpital de Médine.

Ross Branch a dominé la première étape.

On l'aura compris, cette étape n'aura pas fait dans la demi-mesure en se montrant déjà sélective. En position d'ouvreur, Mason Klein n'a pas traîné en chemin et est également arrivé le premier au dernier pointage, empochant au passage 6'21 de bonifications. Insuffisant pour signer le scratch, mais assez pour rappeler que le fougueux Américain sera bien au rendez-vous.

Le scratch promis à Ross Branch ne lui a pas échappé malgré son arrêt auprès de Tosha Schareina. Le Botswanais a coupé la ligne avec 16'10 de retard mais a ensuite récupéré plus de 25 minutes, logiquement recréditées en compensation. Il prend du même coup la tête du classement général devant Ricky Brabec, deuxième du jour, et Mason Klein.

"Une journée vraiment difficile, je crois que j’ai tout connu aujourd’hui sur cette première étape du Dakar", résume-t-il. "Ce n’est jamais évident, mais lorsque l’on voit quelqu’un à terre, la meilleure chose est de s’arrêter et d’attendre d’être sûr que tout va pour lui. J’espère que Tosha sera rapidement de retour sur la moto car c’est un très bon pilote et un très bon mec, et on n’aime jamais voir un ami comme ça."

"L’un dans l’autre, ça a été une bonne journée pour moi, très longue et très exigeante. La navigation n’était pas évidente mais j’ai essayé de m’amuser. Enfin, voilà une étape de 400 kilomètres derrière nous et je me sens bien pour demain."

Côté Français, Romain Dumontier a fait une étape solide en intégrant le top 10, dans lequel ne figure en revanche pas Adrien van Beveren. Sam Sunderland, Luciano Benavídes et Toby Price sont également au-delà des dix premières places au général.

Classement général provisoire