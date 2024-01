Motos, 3e étape - Quintanilla vainqueur, Sunderland abandonne

Le menu gargantuesque du début de Dakar 2024 se poursuit sans répit. Ce lundi, c'est une première étape marathon qui attendait les concurrents, avec des règles toutefois plus souples que pour le "48h chrono" prévu en fin de semaine. Il fallait tout de même ménager sa monture puisque seule une assistance légère de deux heures est possible ce soir, avant un placement des machines sous régime de parc fermé et une première nuit de camping.

Entre Al Duwadimi et Al Salamiya, on a une nouvelle fois allègrement franchi la barre des 400 km de spéciale (438 exactement), auxquels il faut ajouter près de 300 bornes de liaison. Le parcours, lui, était varié avec des passages dans les cailloux puis du sable et des dunes.

Sam Sunderland n'en a pas vu grand-chose. Le double vainqueur du Dakar est le malheureux du jour puisqu'un problème mécanique sur sa GasGas l'a immobilisé après seulement une petite dizaine de kilomètres. Après avoir attendu l'assistance pendant trois heures avec l'espoir de réparer, le Britannique a dû se résoudre à l'inéluctable abandon.

Sam Sunderland quitte déjà le Dakar 2024.

Grand perdant de la veille, où il a lâché plus de deux heures pour changer une durite, Mason Klein est quant à lui reparti le couteau entre les dents avec un moteur neuf. En tête aux deux premiers pointages, il a néanmoins été une nouvelle fois trahi par sa Kove et s'est de nouveau arrêté pour réparer, sans certitude de pouvoir rallier l'arrivée.

Sebastian Bühler a abandonné après une chute dans la dernière partie du parcours. Toby Price et Skyler Howes lui ont porté assistance avant qu'il ne soit pris en charge par les secours, conscient mais souffrant de douleurs lombaires. Les deux pilotes qui se sont arrêtés récupèreront du temps crédité par les organisateurs.

Aux avant-postes, c'est un duo chilien composé de Pablo Quintanilla et "Nacho" Cornejo qui a fait le boulot, et plutôt bien ! Les deux pilotes Honda ont uni leurs forces et leur stratégie a payé, même si la concurrence a mis les bouchées doubles en fin d'étape. En finissant fort, Joan Barreda a un temps été en lice pour le scratch, tout comme le tenant du titre Kevin Benavídes, mais le chrono de Pablo Quintanilla a tenu, lui permettant de s'imposer avec 1'38 et 1'46 d'avance sur ses deux rivaux.

Au classement général Ross Branch, 5e de l'étape à 4'04 du vainqueur du jour, est toujours leader. Le Botswanais fait même une bonne opération puisqu'il reprend un peu de temps à "Nacho" Cornejo, tandis que Ricky Brabec se maintient au troisième rang. Côté français, Adrien van Beveren a réalisé une troisième étape sans encombre (6e à 4'37) qui lui permet de rester installé dans le top 10. Romain Dumontier signe le 10e temps du jour et reste aux portes du top 10 au général.

Classement général provisoire