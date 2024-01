Motos, 9e étape - Van Beveren s'impose, Brabec s'échappe !

Les 417 km de spéciale entre Haïl et Alula, dans le cadre de la 9e étape du Dakar 2024, comptaient parmi les plus relevés de cette deuxième semaine de course en Arabie saoudite. Car le parcours roulant proposé très tôt mardi matin a rapidement laissé place à une navigation compliquée et à une exigence technique dans le pilotage sur des plateaux rocheux.

Pas étonnant, dans ces circonstances, de voir les ouvreurs se retrouver en difficulté, ce qui a été le cas des frères Kevin Benavídes et Luciano Benavídes. Troisième hier et parti derrière eux, Adrien van Beveren les a rapidement repris et, profitant également des bonifications réglementaires, est venu se mêler à la lutte pour la victoire d'étape.

Une fois en tête, le Français n'a pas flanché, même si le milieu de spéciale a été plus compliqué pour lui et qu'il s'est vu tenir tête par un Ricky Brabec déchaîné dans sa quête de victoire finale et profitant de sa bonne position de départ, et par un Pablo Quintanilla revanchard mais qui a lâché prise en fin de parcours.

Pour 42 secondes, Adrien van Beveren a tenu bon ! Et voici le pilote Honda qui empoche sa deuxième victoire d'étape cette année, sa cinquième sur un Dakar. L'écart avec l'Américain, infime, ne lui permet pas de rêver à ce stade du leadership au classement général. Car c'est bien Ricky Brabec qui a fait la grosse opération du jour dans ce domaine, profitant des difficultés rencontrées par Ross Branch (+7'09) et "Nacho" Cornejo (+10'07).

Au terme de cette étape qui était un gros morceau à franchir, voilà Ricky Brabec qui porte à plus de sept minutes son avance sur Ross Branch en tête du Dakar. Fort de son scratch aujourd'hui, Adrien van Beveren s'empare de la troisième place sur le podium, à 11'16 toutefois du leader conforté.

Classement général provisoire