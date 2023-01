Motos, Étape 1 - Sanders s'impose, Sunderland quitte déjà le Dakar

Charger le lecteur audio

La boucle tracée à partir de Sea Camp, avec au menu 367 km de spéciale sur un total supérieur à 600 km parcourus, marquait ce dimanche l'entrée de plain-pied dans le Dakar 2023. Et cette première journée de grande explication a d'abord été celle d'un malheureux coup de théâtre. Peu après les cinquante premiers kilomètres, Sam Sunderland a en effet lourdement chuté. Le tenant du titre, conscient et capable de bouger seul, s'est toutefois plaint du dos et n'a pas été en mesure de reprendre le guidon de sa machine. Il a été héliporté vers l’hôpital de Yanbu pour des examens complémentaires. Matthias Walkner s'est arrêté pour lui porter assistance et sera recrédité du temps perdu.

Dans ce premier acte ne réservant pas de difficulté majeure, Mason Klein a longtemps tenu le haut du pavé mais s'est incliné sur la fin du parcours. Au terme d'un final particulièrement disputé, c'est Daniel Sanders qui a eu le dernier mot en décrochant la victoire d'étape, devançant de seulement 7 secondes Pablo Quintanilla, de 10 secondes Ricky Brabec et de 20 secondes Joan Barreda. Kevin Benavídes et Mason Klein terminent eux aussi dans la même minute que le vainqueur du jour, qui prend par la même occasion la tête du classement général.

Vainqueur du Prologue hier, Toby Price s'est élancé 26e sur la route aujourd'hui, puisqu'il avait la priorité sur ce choix, mais n'en a pas vraiment tiré profit. L'Australien a bouclé l'étape au septième rang avec un écart de 1'59.

Le Français Adrien van Beveren, désormais au guidon d'une Honda en rallye-raid, a terminé la journée dans le top 10 avec un retard de 3'57 sur Daniel Sanders. Matthias Walkner a quant à lui coupé la ligne avec 18'17 de retard mais récupérera donc plusieurs minutes ultérieurement, après l'accident de Sam Sunderland.

Classement général provisoire après l'Étape 1

Pilote Moto Temps 1 D. Sanders GasGas 3h39'23 2 P. Quintanilla Honda +0'22 3 R. Brabec Honda +0'23 4 J. Barreda Bort Honda +0'28 5 K. Benavídes KTM +1'02 6 M. Klein KTM +1'13 7 T. Price KTM +1'58 8 S. Howes Husqvarna +3'55 9 A. Van Beveren Honda +4'16 10 J. Cornejo Florimo Honda +7'39