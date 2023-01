Motos, Étape 10 - Branch dompte les dunes à l'entrée dans le désert

Charger le lecteur audio

Après l'intense neuvième étape, le Dakar proposait aujourd'hui une courte spéciale de 114 km, agrémentée d'une interminable liaison et saupoudrée d'une bonne dose de sable. Le rallye faisait son entrée dans l'immense désert du Quart vide, où se prépare à présent une étape marathon pour les deux prochaines journées, dernier gros morceau à avaler avant d'espérer voir l'arrivée dimanche.

Ce mercredi, donc, tout s'est joué assez vite. Vainqueur hier, Luciano Benavídes a été confronté au désavantage d'ouvrir la voie et de faire la trace pour ses adversaires. Son frère Kevin pointait troisième au premier contrôle derrière le premier leader Michael Docherty et Adrien van Beveren, alors que huit pilotes se tenaient dans la même minute.

Le Français a ensuite pris l'avantage et semblait bel et bien en passe de remporter sa deuxième victoire d'étape cette année, mais c'était sans compter sur le retour en force de Ross Branch dans le dernier tronçon. D'une seconde de retard au kilomètre 87, le Botswanais est passé à 21 secondes d'avance sur Van Beveren à l'arrivée et c'est lui qui, comme Luciano Benavídes hier, accroche cette seconde victoire à son palmarès 2023. Michael Docherty complète le podium de cette étape derrière Branch et Van Beveren, suivi par les KTM de Kevin Benavídes et Matthias Walkner.

Au général, Skyler Howes a cédé les commandes à Kevin Benavídes, mais avec une minute et demie de retard il reste suffisamment proche pour se tourner vers l'étape marathon avec ambition. Il fallait jouer la sécurité aujourd'hui et il l'a fait, malgré une petite chute. "J’ai assuré, j'ai surtout essayé d'arriver au bout de cette spéciale pour être prêt pour l’étape marathon. Dans une spéciale aussi courte, on peut tout perdre, mais essayer de gagner n'est pas nécessaire", souligne l'Américain, qui voulait surtout prendre de bonnes sensations dans les dunes.

Toby Price, qui n'affichait que trois secondes de retard hier, a lui aussi joué la prudence en se classant 18e du jour. "Demain on va essayer de creuser l'écart. On verra si ça fonctionne, mais l'un dans l'autre ça a été une bonne journée", estime-t-il, alors qu'il reste très proche, au troisième rang du général, devant Van Beveren, toujours solide quatrième et revenu à moins de dix minutes de la tête, puis un duo Quintanilla-Klein.

Très en vue la semaine dernière, Mason Klein semble quelque peu rentré dans le rang. L'étape de mardi ne lui a pas vraiment souri puisqu'il est tombé deux fois − lourdement, semble-t-il, puisqu'il n'en gardait pas de souvenir net et qu'il présentait des contusions − et il s'est classé septième aujourd'hui, à 3'05 du meilleur temps. Désormais sixième au général, il devance "Nacho" Cornejo et Luciano Benavídes.

Treizième de la spéciale du jour, ce dernier espère avoir avoir une bonne carte à jouer demain en ne partant pas premier et pouvoir suivre de bonnes traces pour remonter au classement. "Aujourd’hui il était assez difficile de trouver la bonne trajectoire dans les dunes. C’était le premier jour plein de dunes et j'ai dû ouvrir tout du long. Je pense avoir fait un bon travail, j'ai essayé de pousser et j'ai fait de mon mieux", retient-il.

Classement général provisoire après l'Étape 10

Pilote Moto Temps Pénalité 1 K. Benavídes KTM 35h46'06 3'00 2 S. Howes Husqvarna +1'29 1'00 3 T. Price KTM +2'10 1'00 4 A. Van Beveren Honda +9'52 5 P. Quintanilla Honda +14'58 2'00 6 M. Klein KTM +15'38 4'00 7 J. Cornejo Honda +20'42 8 L. Benavídes Husqvarna +21'44 9 D. Sanders GasGas +23'40 4'00 10 M. Walkner KTM +39'49

